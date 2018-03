Inglaterra jugará el Mundial pese a conflicto dipolmático con Rusia

El 4 de marzo de 2018, el ex espía ruso Serguei Kripal y su hija fueron envenenados con un gas nervioso en Inglaterra, provocando un quiebre en las relaciones políticas entre ambos países y eso incluso se trasladó al ámbito deportivo.

La primer ministro británica, Threresa May, comunicó que los diplomáticos y miembros de la familia real no estarán en el Mundial de Rusia e incluso se especuló con que la escuadra de los Tres Leones no iba a asistir a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el entrenador de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate, aseguró el equipo estará en la cita mundialista, pese a las acusaciones del envenenamiento y el conflicto con los rusos.

Entre los ausentes estaría, el príncipe William, quién además es Presidente de la Asociación de Fútbol de Reino Unido. Desde el gobierno, han solicitado que la Selección meta presión a los rusos, amenazando con su participación en Rusia 2018.

Southgate, que dio la nómina para los amistosos ante Holanda e Italia en marzo, es consciente de la gravedad del asunto, pero de todas formas aseguró que están preparándose para la Copa de Mundo: “Nos estamos preparando para ir al Mundial. No tengo la menor duda de que eso es lo que debemos hacer".

