La caliente trastienda del sufrido empate de Colo Colo ante Bolívar en La Paz

Por Pedro Marín Roldán, enviado especial a La Paz

Colo Colo logró un importante empate 1-1 con Bolívar en la altura de La Paz en lo que fue su segundo partido en el grupo 2 de la Copa Libertadores, pero los hinchas chilenos sufrieron con el hostigamiento de los bolivianos, quienes perdieron la paciencia con el arquero Agustín Orión.

Los entretelones de la vibrante jornada te los contamos a continuación.

La peligrosa llegada de Pablo Guede

Colo Colo llegó minutos antes de las 17:00 horas locales (18:00 de Chile) al estadio Hernando Siles de La Paz y el bus tuvo problemas para entrar al recinto deportivo. Por lo mismo, el plantel se bajó antes y el entrenador Pablo Guede se resbaló y estuvo a punto de caerse. El argentino logró mantenerse en pie y se enojó por la situación.

El reto a Jorge Valdivia

No iban más de 15 minutos del primer tiempo cuando Jorge Valdivia se cambió de zapatos y el entrenador Pablo Guede se molestó por la situación, puesto que Bolívar dominaba y el Cacique quedaba con un jugador menos. Sin embargo, el Mago no se demoró tanto y no sufrieron en ese instante.

El oficio de Agustín Orión

Desde el primer saque de fondo el arquero Agustín Orión dejó en evidencia cuál sería su estrategia, demorar la reanudación del juego para quemar minutos y ganar más adaptación a la altura. Dicha situación indignó a los fanáticos de La Academia quienes insultaron en casa instante al arquero, quien por su reiterado retraso en el juego se ganó cartulina amarilla tempranamente.

La molestia por la amarilla de Orión

Justamente, tras la amarilla a Orión, el DT se acercó al cuarto árbitro y le reclamó por el poco criterio del juez central y de amonestar tan tempranamente al arquero argentino.

Reventa de entradas

En las afueras del estadio Hernando Siles la reventa de entradas era como vender pan caliente. Es que a cuatro cuadras del recinto deportivo los revendedores ofrecían todos los sectores del estadio, incluso, hasta los más caros.

Respetaron a la Garra Blanca

Desde hace días que los hinchas de Colo Colo iban invadiendo La Paz para el duelo ante Bolívar. Por lo mismo, más de mil fanáticos llegaron al compromiso quienes se movilizaron con total tranquilidad por el centro de la capital boliviana. Es más, hasta tronadores lanzaron cuando se iban al estadio.

El oxígeno en el camarín fue insuficiente

El doctor Luis Maya fue el encargado de llevar el oxígeno al camarín de Colo Colo. Eran más de seis tubos los cuales fueron insuficiente para los jugadores del Cacique.

Final caliente en las tribunas

Un poco más de 90 hinchas de Colo Colo se ganaron en las tribunas preferenciales del Monumental y no tuvieron un buen recibimiento por la parcialidad local. Durante todo el compromiso le lanzaron objetos y los nacionales se mantuvieron en calma. Pero al final del duelo cuando el Cacique igualó 1-1 los insultos fueron mayores y los chilenos respondieron con duras palabras contra los bolivianos.

Dos hinchas de Colo Colo se salvaron de ser linchados

Tras el gol de Octavio Rivero que significó el empate final, dos fanáticos de Colo Colo que estaban en la tribuna alta del Hernando Siles festejaron el gol. Por esta situación, los hinchas locales se fueron en contra de los chilenos quienes finalmente fueron ubicados en otro sector del estadio pero con custodia policial.

Incidentes a la salida del estadio

El empate 1-1 ante Colo Colo no estaba en los planes de los fanáticos locales y por lo mismo, tras el final del partido se retiraron muy molestos del estadio y la policía tuvo que actuar y lanzar gas lagrimogeno.