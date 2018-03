Caszely contra Claudio Bravo: "Un hombre que se niega a jugar por la Selección no debe volver"

Siguen las repercusiones en el mundo futbolístico por la decisión de Claudio Bravo de restarse de la Selección y sobre sus exigencias a la ANFP. Ahora fue el momento de Carlos Caszely, quien criticó fuertemente al arquero formado en Colo Colo por la automarginación y sus demandas al ente regulador del fútbol chileno.

"Uno nunca debe poner nada por sobre la Selección Chilena. Cuando lo llaman, uno tiene que agarrar una maleta y venirse corriendo a jugar a la Selección. Uno no puede imponer absolutamente nada, que lo encuentro muy mal por parte de Claudio (Bravo). Por mucho que hayan ganado dos copas, que nos refrieguen que son los únicos que han ganado todo. A pesar que antes habían un camino pavimentado, quizás no autopistas como ellos, uno tiene que tener un respeto enorme por el resto de sus compañeros, cuando uno viene a la Selección, absolutamente nada", señaló Caszely en conversación con radio Duna.

El goleador de la Copa Libertadores de 1973, también reprochó las exigencias de Bravo a la ANFP: "Me parece muy mal, se olvida de donde viene. Nunca uno se tiene que olvidar de donde viene, él no puede exigir lo mismo que tiene en Inglaterra. Con esos estadios y canchas maravillosos, donde todo está en otro nivel. Nosotros somos tercermundistas, para mí es un orgullo que se pueda tener Pinto Durán. A lo mejor hacer arreglos, hay dos canchas increíbles. Creo que cuando mira desde afuera, nos mira como un país pobre y no se puede hacer exigencias, que tiene uno cuando juega en Europa. Allá es todo diferente".

Caszely no quedó allí y señaló que Bravo no debe volver más a la Selección, e incluso ejemplificó con los casos de Iván Zamorano y Elías Figueroa, que también se restaron de las convocatorias en sus respectivas épocas.

"Nunca más, no. A mí parecer que un hombre que se niega a jugar por la Selección no debe volver. Hay casos de otros grandes futbolistas que se han negado a venir y han vuelto por el clamor popular. Como Iván Zamorano o Elías Figueroa. Dentro de la cancha hay una admiración por el ídolo, más de lo normal. Para mí un hombre que se niega a venir (no debe volver), lo dije con Zamorano y Elías, es el orgullo más grande de un futbolista defender los colores de la selección", expresó.

El Chino no sólo le dio al capitán de la Roja, también apuntó a Arturo Salah y a Andrés Fazio, expresando que este último es quién manda en la ANFP y no el ex DT de Colo Colo y Universidad de Chile.

"Partiendo por el presidente de la federación, que fue el creador de las Sociedad Anónimas, y que las SA sabemos que no dan absolutamente nada. Partiendo que ha estado en todos los puestos, de jugador, técnico, ministro, de presidente, de aguatero, de utilero. Él ha dicho que los partidos no se jugarán a las 12 del día y los partidos se juegan. Todos sabemos que Fazio es el que manda", replicó.