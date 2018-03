Delantero chileno-alemán se une a la Roja Sub 20 de Héctor Robles

A mediados de marzo, la selección chilena sub 20 jugará el torneo Sports For Tomorrow. El cuadrangular tendrá lugar en Paraguay y los partidos servirán como preparación para el sudamericano que se desarrollará en enero y febrero de 2019 en suelo nacional.

El técnico de la categoría, Héctor Robles, tendrá un as bajo la manga. Esto porque tendrá al delantero Kennet Hanner-López para el torneo, uno de los "tapados" para este proceso.

Hanner-López ha tenido una gran temporada en el Mainz 05 Sub 19. El delantero de padre alemán y madre chilena lleva 15 goles en 16 partidos, y está tercero en la tabla de goleadores de la Bundesliga juvenil.

Sin embargo, no es la primera vez que está en La Roja, Robles lo convocó para la Selección Sub 21 en un amistoso ante Francia en Septiembre pasado, pero no jugó.

El ex Santiago Wanderers tiene como intención hacer una dupla entre Nicolás Guerra y Kennet Hanner-López en la delantera chilena.