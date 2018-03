Del Potro y Raonic superan duros escollos y chocarán en semifinales de Indian Wells

El argentino Juan Martín del Potro y el canadiense Milos Raonic se metieron, no sin dificultades, en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells que se jugarán este sábado.

Del Potro sufrió, pero terminó por imponerse este viernes al alemán Philipp Kohlschreiber por 3-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y ocho minutos de juego, en un partido muy complicado para el trasandino.

Su rival en esa fase será el canadiense Raonic, que hoy se impuso al estadounidense Sam Querrey por 7-5, 2-6 y 6-3 en una hora y 51 minutos.

En la otra semifinal jugarán el suizo Roger Federer y el croata Borna Coric, buscando al monarca en el desierto de California, Estados Unidos.

W W W W W W W W W@delpotrojuan comes from behind to beat Kohlschreiber 3-6 6-3 6-4 and notch a 9th straight win 👏#BNPPO18 pic.twitter.com/VpVqGhQHND

— Tennis TV (@TennisTV) March 16, 2018