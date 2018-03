¿Araos o Guerra? Hoyos tiene una sola duda para armar la formación de la U ante Everton

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, aún no ha definido el once titular que enfrentará a Everton de Viña del Mar este sábado en el Estadio Sausalito, a contar de las 12:00 horas por la sexta fecha. Luego de la victoria frente a Vasco da Gama, el entrenador reconfirmó su predilección por el nuevo esquema de juego, pero cambiará algunos nombres de los que comenzaron jugando el pasado martes en Rio de Janeiro.

Debido a la suspensión sufrida en la Copa Sudamericana 2017 ante Corinthians, Gonzalo Jara y Lorenzo Reyes no pudieron estar en el debut azul en la Copa Libertadores 2018, pero volverán al equipo estelar de Hoyos ante los viñamarinos, en desmedro del brasileño Rafael Vaz y el volante Felipe Seymour. Es más, pensando en la falta de ritmo que aún tiene el ex Flamengo, no fue citado para jugar en la Quinta Región.

Sin embargo, la gran duda que tiene el entrenador argentino está en la ofensiva del equipo, donde aún no define si ocupará a su estrella sub 20 Nicolás Guerra o a la figura del encuentro ante los cariocas, Angelo Araos, quien no cumple con la regla de juveniles impuesta por la ANFP. Pese a eso, Hoyos quedó encantado con el goleador ante Vasco da Gama, a quien calificó como "su Enzo Francescoli", y por eso podría aparecer en el 11 ante Everton.

Angelo Araos celebra su gol a Antofagasta con sus compañeros de la U / Photosport

"Personalmente creo que estamos ante dos figuras excluyentes del fútbol chileno. De (Nicolás) Guerra lo he pensado siempre, cuando lo vimos lo supimos inmediatamente, sus condiciones pueden ayudar al fútbol chileno de cara al futuro por muchos años, por su personalidad, es humilde y sencillo, y es un chico que permanentemente se autoexige", señaló Hoyos en conferencia de prensa.

"Angelo es del mismo corte, de evolución, una persona silenciosa, de evolución también, escucha, el saber escuchar es importante para poder ejecutar, sin saber escuchar es difícil ejecutar. Para mí tiene un parecido a Enzo Francescoli, rápido te lo digo y en el último paso a Bochini", agregó el DT azul.

De esa forma, y en caso de que no existan lesiones o sorpresas de último momento, la U formaría con: Johnny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría, Jara; Matías Rodríguez, David Pizarro, Reyes, Jean Beausejour; Yeferson Soteldo, Mauricio Pinilla, Araos o Guerra.