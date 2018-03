Hoyos y el gran presente de la U: "La ilusión no se le quita a nadie porque se trabaja"

El técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, alabó el presente de su equipo tras haber conseguido su primer triunfo en la Copa Libertadores ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, en la previa del duelo ante Everton este sábado a las 12:00 horas en Viña del Mar por la sexta fecha del Campeonato Nacional. En caso de ganar, los azules acumularán seis victorias de forma consecutiva contando todas las competiciones.

El DT argentino destacó la forma en que está jugando su escuadra, indicando en conferencia de prensa que "dentro de los objetivos, creo que uno tiene que tener ilusión y se manifiesta a la acción, que es entrenar, trabajar, crecer y llegar a los objetivos planteados. La ilusión no te la corta nadie, el 'no puedo no está dentro' de lo que uno vive. Cuando existen dudas pierdes la confianza en uno mismo. Si crees, pero no lo trabajas te está faltando la acción. La ilusión no se le quita a nadie porque se trabaja".

Hoyos habló sobre la conformación del plantel y que el club los obliga a ganar todos los partidos: "El plantel lo componen grandes seres humanos y grandes hombres. Sabemos a quién representamos, detrás de esta institución hay seis millones de personas, y la grandeza de los jugadores está ahí, como enfrentan las situaciones. El partido se puede perder, pero el equipo siempre está y siempre va a estar, por el sentimiento que representa y que realmente la pasión que tiene el club te va envolviendo, te lleva a una dinámica de ganar. Es complicada la dinámica continua de ganar".

Además, anunció que "Franz (Schultz) será papá el martes, vimos esa posibilidad y va a jugar Mati (Rodríguez). En esa posición también puede jugar Yerko (Leiva), ofensivo o defensivo con Ale (Contreras), medimos las consecuencias y lo bueno para él a nivel familiar. Estamos contentos con él, jugó pocos minutos y lo hizo bien, disciplinado tácticamente, el grupo te va introduciendo en esa dinámica constante".

Hoyos habló sobre su periodo como jugador en Everton y la inclusión de la docencia a su trabajo, indicando que "lo mejor, si hubiera tenido el pensamiento de hoy en ese momento hubiera sido diferente mi carrera. En muchos lugares se piensa que la formación termina cuando eres profesional, asocio la docencia dentro del profesionalismo, no estamos hablando solo de patear un balón, sino cómo se patea el balón. Primero está el corazón y después el cerebro. La formación debe ser continúa, está muy cerca la línea de la formación de la deformación".

"Son jugadores que a través de la experiencia, van manejando las situaciones físicas en el partido o entrenamiento. Más allá de las edades y del desgaste físico, nosotros vamos midiendo todo, ya sea a nivel científico, como pueden llegar ellos, o a nivel de diálogos. Son jugadores no solo le hacen bien a la U. de Chile, la gente va a verlo a ellos, es un placer", complementó sobre el nivel físico de Jean Beausejour y David Pizarro.

Más declaraciones de Hoyos:

Sobre la convocatoria de Johnny Herrera y Jean Beausejour a la Selección chilena: "Personalmente no me quiero introducir de una situación que desconozco. Johnny (Herrera) es un arquero muy importante, de equipo grande, te marca camino, en una atajada, por ejemplo en la noche de Vasco, la seguridad y el golpeo de balón a distancia. Personalmente me gusta y es ganador, no quiero entrar en lo otro porque no es mi incumbencia. Bose (Jean Beausejour) igual está contrastado internacionalmente, el entrenador verá si quiere probar o no. Me parece correcto los jugadores que ha citado"

Evolución que ha tenido el plantel: "La institución te exige ganar, buscar ganar y tratar de generar la situación permanente de crecimiento. Tratar de seguir creciendo, aprender, evolucionar y crecer en todos los aspectos para hacer mejor tu trabajo. Es la tónica del equipo y de los jugadores, hay gente que ha jugado en muchos lugares, me ha sorprendido como trabajan, los cuidados personales, para mí es un privilegio, uno aprende constantemente. El que te va a enseñar más es el mismo jugador. Los caminos son de evolución"

Planificación del equipo: "Es un lindo partido para vivirlo, para disfrutarlo y todas esas cosas. El respaldo está en los 25 jugadores, buscamos los roles de cada uno y pienso que al haber un plantel, este será el ganador de todo, no será un nombre propio. Siempre lucho y trato de que en el plantel siempre tengamos la motivación permanente para poder crecer. No se descuida a nadie, se trata de trabajar en un todo, va haber mucha competición. A veces uno se preocupa de un once y es un grave error porque lo han hecho conmigo cuando era jugador, tratamos que no sea un once y si los 28"

Sobre la polémica que envuelve a la Selección chilena: "Es un tema delicado. Cuando era seleccionador habían entrenadores que se introducían en la opinión, no me parecía correcto, había un desconocimiento del sobre interior que uno manejaba. Se crean opiniones a través de una mala información y no se transmite lo correcto. Cuando era seleccionador no me gustaban esas opiniones que eran para tratar de ocupar el puesto mío, más que tratar de mejorar el colectivo, simplemente tratar de que no prospere lo que uno generaba. No me gusta hablar por hablar, cuando hablo tengo una opinión y es certera. Como hombre de Selección que fui, no me gustaban las opiniones de afuera, me gustan las cosas directas y no que me manden mensajes. Soy muy respetuoso de las personas que están adentro y valoro todas sus situaciones"

Calendario apretado en abril y partido amistoso ante River Plate: "Realmente estamos creando para eso. Hay un 'parate' a nivel de FIFA, el equipo pueda seguir compitiendo y pueda llegar a haber esa densidad de partidos en abril. Inmediatamente en mayo viene el partido de Racing y O'Higgins, hace imposible competir con los mismos jugadores, esto de River es un lindo partido para vivirlo, jugarlo y disfrutarlo"

Alabanzas a Nicolás Guerra y Ángelo Araos: "Personalmente creo que estamos ante dos figuras excluyentes del fútbol chileno. De (Nicolás) Guerra lo he pensado siempre, cuando lo vimos lo subimos inmediatamente, sus condiciones pueden ayudar al fútbol chileno de cara al futuro por muchos años, por su personalidad, es humilde y sencillo, y es un chico que permanentemente se autoexige"