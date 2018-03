Julio Rodríguez saca el habla: "En Chile se trabaja por 'amiguitis' y 'compadritis'"

La automarginación de Claudio Bravo para los amistosos ante Suecia y Dinamarca generó una bola de nieve que crece día a día. En un mensaje a través de Twitter, el capitán de la Roja explicaba que no asistiría a los partidos porque la ANFP, en específico Arturo Salah, no le había cumplido con requerimientos que había realizado para el nuevo ciclo de la selección al mando de Reinaldo Rueda.

La petición del jugador del Manchester City era tener a Julio Rodríguez, quien fuera su formador en los tiempos de Colo Colo, como uno de los preparadores de arquero de la selección. Sin embargo, pese a la respuesta positiva del nuevo DT, la dirigencia le bajó el pulgar al tema. Ante esta situación se generó toda una polémica y Bravo sacó la voz para criticar a la actual dirigencia y responder a unas declaraciones que un poco antes había lanzado Salah.

Con este panorama, el único que faltaba por hablar era Rodríguez, quien este viernes concedió una entrevista con radio La Clave y comenzó agradeciendo la propuesta que hizo Bravo para que sea integrado a la Roja: "Me alegra que haya sido Claudio el que habló con el señor Rueda y que le haya planteado esa opción, nunca pensé que me tenía tan bien catalogado. Claudio me conoce hace mucho tiempo, trabajé en la parte formativa y competitiva con él, siempre estamos en contacto y cuando estuvo en Barcelona me invitó a estar dos semanas con él, tuve la suerte de conocer a muchos profesionales y puedo decir que allá se trabaja por profesionalismo, acá se trabaja más por 'amiguitis' y 'compadritis' que por otra cosa".

Publimetro Chile Bravo con todo: disparó contra Salah, lo comparó con Jadue y acusó al preparador de arqueros de sobrepeso El portero y capitán de la Roja dio una extensa entrevista donde se descargó tras las críticas por su marginación de la primera nómina de Reinaldo Rueda.

Luego, aclaró que ese "amiguismo" se da en todo orden de la vida en Chile y no sólo en el fútbol: "es algo que nos caracteriza. En equipos como Barcelona se trabaja por capacidad, no porque eres amigo del presidente. Cambiar eso es importante para que avancemos. La gente debe trabajar por su capacidad, experiencia, conocimientos que se valoren. Acá le damos importancia a cosas que no tienen mucha importancia, eso es malo porque llegamos siempre a lo mismo y ensuciamos todo lo que ha costado conseguir".

Además, sobre su frustrada llegada a la selección, dijo que"todos queremos llegar a trabajar en lo máximo, con los seleccionados, sería un honor, y gracias a Claudio se estaba abriendo esta posibilidad, que se podía dar como no. Conocer a un técnico de esa categoría era un agrado inmenso, me preparé bien, quería dar a conocer a él mi filosofía del arquero moderno, basado en eso llevaba mi presentación para decirle mi visión y metodología de trabajo. Lamentablemente no se dio, habría aportado mi conocimiento y experiencia".

En tanto, sobre las palabras de Johnny Herrera, quien, tras la polémica generado, dijo que Julio Rodríguez se había ido "cascando" de la U por varios problemas, agregó que: "Johnny desconoce los problemas que a uno se le presenta en una nueva institución, que son super grandes. Estaba dando un paso profesional y lo estaba haciendo con mucho gusto, traté de hacer mi trabajo lo más seriamente posible y la verdad que hicimos buenas relaciones con Miguel Pinto. Johnny no está muy informado de mi paso por la U, él no estaba ahí, no salí cascando como dijo, tuve un problema con un muchacho de las divisiones menores que me llevó a la inspección del trabajo".

Finalmente, de la polémica que tuvo en su paso de Universidad de Chile tras criticar públicamente a Esteban Conde, a quien entrenaba en los azules, concluyó que "es un muy buen arquero, muy buena persona, y tuve una excelente relación con él hasta que cometí un error súper infantil. Escribí en una calentura por un error que cometió que no era para un arquero de la categoría de Esteban. Lo hablé en Facebook con Eduardo Lobos, pero lo hice en su muro y dije cosas que no tendría que haber dicho si sabía que iba a ser público".