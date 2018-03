En Panamá explotaron contra la U por ausencia de Armando Cooper

Armando Cooper llegó a Universidad de Chile como una de sus grandes cartas para la temporada 2018, sin embargo el seleccionado panameño no ha jugado un minuto oficial con los azules.

Todo esto ha provocado la ira en el país canalero, ya que Cooper es pieza fundamental en la escuadra de Hernán Darío Gómez que va a jugar por primera vez en un Mundial en Rusia.

De hecho, el futbolista centroamericano fue a la banca solo en una oportunidad y en el partido de Copa Libertadores ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, fue el único del plantel que viajó a Brasil y no fue a la banca.

El periodista panameño, Nino Mangravita, criticó a la U por el fichaje de Cooper con duras acusasiones. Aseguró que el dinero que entrega la FIFA por la presencia de jugadores mundialistas en el plantel, debiese depender según los partidos jugados.

esto del dinero que da FIFA a los clubes con jugadores en el mundial es bueno, pero a la vez estas contrataciones en donde no usan a los jugadores me parecen raras, caso Cooper, si la U de Chile no lo pone a jugar X cantidad de minutos, no deberìan darle NADA al equipo.. — Nino Mangravita (@ninomangravita) March 14, 2018

¿Por qué Armando Cooper no juega en Chile? 😕 @ninomangravita habla sobre intereses 💵 del equipo. ¿Estás de acuerdo? #Contragolpe pic.twitter.com/ndRaCpB4ut — Cable Onda Sports (@cableondasports) March 15, 2018

"Esto del dinero que da FIFA a los clubes con jugadores en el mundial es bueno. Pero a la vez éstas contrataciones en donde no usan a los jugadores me parecen raras, como el caso de Cooper. Si U. de Chile no lo pone a jugar X cantidad de minutos, no deberían darle nada al equipo", señaló a través de su cuenta de Twitter.

En su programa Cable Onda Sports, el periodista panameño dijo que "tenemos un seleccionado que no juega, no lo convocan, ¿qué está pasando con Armando Cooper? Estoy molesto porque si la Universidad de Chile no quiere contar con Cooper, ¿para qué lo trajo?".

"Ahí saqué a colación el famoso premio que paga la FIFA a clubes por jugadores que van al Mundial. Hay un tipo de alto interés de tenerlo para cobrar la X cantidad de dinero. Para mí, lo que están haciendo con Cooper es un abuso", finalizó.

En enero, la FIFA repartirá 179 millones de dólares entre los clubes que tengan en jugadores partícipes de la Copa del Mundo de Rusia 2018.