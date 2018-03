¿Quién es Julio Rodríguez, el punto de discordia entre Bravo y la ANFP?

Las polémicas declaraciones del arquero Claudio Bravo provocaron un incendio entre el capitán de la selección chilena y la ANFP. El guardameta del Manchester City disparó en contra de los dirigentes nacionales luego de una entrevista donde el presidente Arturo Salah le pedía "quedarse en el rol que le correspondía", refiriéndose a la petición que hizo el ex Barcelona para que su formador en Colo Colo, Julio Rodríguez, fuera contratado para la Roja de Reinaldo Rueda.

Ante la negativa de esa solicitud, Bravo se negó a participar de la nómina de Chile para los amistosos ante Suecia y Dinamarca, alegando que quería un profesional con la trayectoria internacional de Rodríguez en el staff de la Selección. Es que el currículum del también formador de guardametas como Eduardo Lobos y Felipe Núñez comienza cuando su carrera como entrenador se inició en Estados Unidos, pero que luego cultivó con su trabajo según la filosofía holandesa de arqueros, aprendida en el Ajax a manos de Frans Hoek, y que invita al guardameta a ser un soporte para sus compañeros de campo, además de reconocerse su buen juego con los pies.

Pese a ese currículum y la recomendación del jugador del City para que trabaje en la Roja, el último tiempo del pasado laboral de Rodríguez ha estado marcado por controversiales episodios en clubes chilenos. Uno de los más conocidos es el que vivió cuando era el preparador de arqueros de Universidad de Chile en 2010, donde criticó a través de redes sociales a su entonces dirigido Esteban Conde, cuestionando sus habilidades y rendimiento.

"En un partido de Copa Chile se le pasó un gol que no era para la categoría de Esteban. Eso lo hablé en el muro de Facebook de Eduardo Lobos cuando estaba en Rusia, y yo le decía que estaba molesto porque había pasado esto, que Esteban estaba progresando, pero nunca pensé que se iba a hacer público, yo le dije que se había comido un gol, que me subía y bajaba de peso, pero eso", señaló Rodríguez a radio La Clave a ese episodio.

Sumado a eso, el propio ex preparador de arqueros de Unión Española, lugar donde estuvo desde 2004 hasta 2009, agregó que tuvo problemas legales con el entonces portero azul Juan Halty, quien lo denuncio a la Inspección del Trabajo por su relación laboral, lo que le costó su despido definitivo de la U.

Fuera del staff de Guede

Con la llegada de José Luis Sierra a la banca de Colo Colo, a mediados de 2015, Rodríguez acompañó al entrenador durante su paso por el Cacique y, a pesar de que el Coto decidió renunciar para dirigir en Arabia Saudita, se quedó trabajando en el Estadio Monumental, lugar donde ya había estado desde 1995 hasta 2002, cuando conoció y forjó amistad con Claudio Bravo.

Ante ese cambio, y el arribo de Pablo Guede a la banca alba, la situación se fue complicando para el preparador de arqueros y poco a poco fue perdiendo espacio por la escasa relación que tenía con el nuevo DT, lo que provocó su salida después de un año y medio en el club por distintas diferencias con el argentino. Su puesto fue tomado por René Díaz, quien fue traído por el actual técnico y era de su plena confianza.

"Esta es una decisión que pasa por Guede, la dirigencia no tiene nada que ver. Yo nunca he tenido problemas con la dirigencia de Colo Colo, no quiero que la gente piensa que uno es conflictivo. La razón que me dan es que no hay afinidad con Pablo Guede, nunca hubo afinidad. Yo no tengo amistad con Guede", dijo en ese entonces al dejar Colo Colo. Unas palabras que pueden tomar sentido este viernes, cuando Rodríguez aseguró que en Chile "se trabaja por amiguitis y compadritis".

A pesar de toda la polémica generada entre Bravo y la ANFP, el propio Julio Rodríguez reconoció que lo contactaron desde la selección chilena para que se una al cuerpo de trabajo, pero finalmente todo quedó en nada y generó una bola de nieve en la Roja que crece día a día.