Rebolledo alista su dupla con Fuenzalida en la UC: "Jugar con alguien de la grandeza del Chapa hace todo más fácil"

El joven Raimundo Rebolledo vivirá su primer partido como titular en Universidad Católica bajo la era Beñat San José. El jugador formado en las inferiores cruzadas ha convencido al vasco para cumplir la labor de lateral derecho para el compromiso ante Unión Española, el domingo desde las 20:30 en San Carlos de Apoquindo.

Con mesura ante la opción de ir desde el arranque, el propio Rebolledo expresó que "en principio no sé si iré de titular, pero yo siempre me preparo para jugar, para ser un aporte para el equipo y si me llegara a tocar enfocado al cien, confiando en lo que estamos haciendo y en lo que dice el profe".

Su inclusión en la zona diestra de la defensa implicará que José Pedro Fuenzalida se desplace hacia la ubicación de puntero por la derecha. Sobre dicho movimiento, Catuto comentó que "el Chapa es un jugador muy polifuncional, lo hace bien donde lo pongan, como lateral lo venía haciendo bastante bien, yo trato de aprender mucho de él y cuando me ha tocado entrar y jugar con él más arriba me he sentido bastante cómodo. Jugar con alguien de la grandeza del Chapa hace todo más fácil".

Cabe recordar que el lateral de 20 años regresó a la UC en enero pasado, después de estar a préstamo durante el segundo semestre de 2017 en Curicó Unido. Sobre aquella experiencia, contó que "cumplí el objetivo en mi paso por Curicó que era sumar minutos y adquirir experiencia. Mis aspiraciones en mi regreso son jugar y ser un aporte en lo que sea para el equipo".

Durante la preparación del duelo ante Unión, Rebolledo le ha ganado la pulseada a Cristián Álvarez como lateral derecho, considerando que Fuenzalida irá en ataque. Ante dicha disputa con el capitán franjeado, el ex seleccionado Sub 20 manifestó que "en el plantel en general se da una competencia bastante sana, eso nos ayuda a todos los jugadores a entregar al máximo en todos los entrenamientos. Con respecto al Huaso, desde que me subieron al primer equipo trato de estar siempre cerca de él, aprender de su experiencia, él también siempre de da muchos consejos".

Rebolledo registra 4 partidos oficiales por el primer equipo de Universidad Católica. Dos de ellos fueron durante la era Mario Salas, quien lo hizo debutar profesionalmente en la caída 2-0 ante Santiago Morning en La Pintana del 11 de julio de 2016 por Copa Chile. Con Beñat en el banco ha jugado dos partidos: ingresó durante los minutos finales ante Curicó Unido en La Granja y ante Deportes Iquique en Calama.