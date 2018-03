Ex capitán del United pide respeto por Alexis: "Es un jugador de primera clase y será un gran fichaje en el largo plazo"

El rendimiento que ha tenido Alexis Sánchez ha dado pie para que ex jugadores y técnicos del Manchester United ocupen los medios de comunicación para matar la imagen del chileno quien no ha cumplido las expectativas que se tenían sobre él. Pero siempre hay una luz ante tanta oscuridad y es Bryan Robson capitán y leyenda del United quien salió en defensar del goleador nacional.

"Alexis es un gran jugador, con una mentalidad fuerte, y no tendrá problemas para usar el número 7 y ser exitoso. Esa camiseta es emblemática para el club cuando miras hacia atrás y ves a los jugadores que la han usado. Una vez que Alexis entra a la cancha, no hay dudas de que se centra en el juego y no en el número que lleva en la espalda", comienza explicando el ex jugador.

La defensa que hace a Sánchez sigue de la siguiente forma: "Alexis es un jugador de primera clase y será un gran fichaje en el largo plazo. Ha demostrado eso en el alto nivel, tanto en su paso por el Barcelona como en las últimas temporadas en la Premier League. No hay dudas de su calidad y de lo que puede aportarle al equipo del United".

En entrevista al diario El Mercurio, el ex capitán del United entre 1982 y 1994, sostiene que a pesar de que el arranque de Sánchez no ha sido favorable, el correr de las semanas le vendrán bastante bien sobretodo en la adaptación con sus compañeros.

"Él se ha esforzado mucho en todos los partidos, pero solo necesita un poco de tiempo para acomodarse a sus nuevos compañeros. Se mudó al club a mitad de la temporada y adaptarse puede llevar algo de tiempo. Eso le ha sucedido a muchos jugadores cuando se han cambiado de equipo en enero", apuntó Bryan Robson.