La alegría azul en el Sausalito: "Nos estamos acostumbrando a ganar seguido"

Una positiva semana cerró la U en Viña del Mar. Después de la victoria por Copa Libertadores ante Vasco da Gama, los azules ganaron también por la mínima ante Everton en la Ciudad Jardín y trepa parcialmente a la punta del torneo.

Eso sí, el triunfo fue con más complicaciones de las que se esperaba puesto que recién a los 90' y aprovechando las dos expulsiones que sufrió Everron, Lorenzo Reyes pudo abrir el marcador en Sausalito.

El mismo volante hizo el análisis del partido donde reconoció que la salida de Kevin Medel y Patricio Rubio fueron determinante para el positivo resultado. "Sabíamos que no hicimos un primer tiempo bueno, pero el segundo tiempo entramos con otra actitud. Con dos menos se nos hizo más fácil", comentó.

"A ellos les afectó quedar con dos menos, pero nosotros entramos con otra actitud, con más ganas, buscando arriba y se dio el gol. ¿La definición? Me llegó la jugada, estaba bien ubicado en el área y la empujé", agregó.

En tanto, el zaguero Rodrigo Echeverría, ex Everton, reconoció un sabor agridulce con el triunfo. "Era un partido especial para mí, le tengo respeto a Everton que me apoyó harto. Me voy feliz por el resultado, pero triste por dejar complicado a Everton", aseveró.

La U llega a un nuevo receso por fecha FIFA con dos triunfos que dejan en un buen pie anímico al plantel. "No es fácil ganar tantos partidos, nos estamos acostumbrando a ganar seguido. Estoy contento con mi rendimiento y el de mis compañeros, pero queda mucho campeonato y tenemos que seguir así. La U no exige otra cosa más que ganar", declaró Reyes.