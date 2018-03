Jeisson Vargas figura: le dio el triunfo al Montreal Impact sobre el Toronto FC con un golazo

Un sábado feliz tuvo el delantero chileno Jeisson Vargas en Canadá. El jugador formado en Universidad Católica anotó su primer gol por el Montreal Impact y le dio la victoria 1-0 a su equipo sobre el Toronto FC, por la fecha 3 de la fase regular de la MLS 2018.

El recoletano convirtió cuando el reloj marcaba 41 minutos con un potente disparo de derecha, desde la entrada del área grande, tras una gran acción individual y buena habilitación del mediocampista argentino Ignacio Piatti.

Quien estuviera a préstamo en Estudiantes de La Plata durante la temporada 2016-2017 jugó hasta el minuto 84' como segunda punta en el equipo dirigido por el francés Remi Garde. Salió del campo entre aplausos, siendo reemplazado por el italiano Marco Donadel.

De esta manera, Jeisson le da el primer triunfo de la temporada al Montreal Impact, ya que tras dos encuentros disputados sólo sabía de derrotas: por 2-1 sucumbió ante el Vancouver Whitecaps y por 3-2 perdió ante el Columbus Crew.

Welcome to MLS, Jeisson Vargas!

The Chilean opens his account to put @impactmontreal in front. #MTLvTOR https://t.co/Q8Jv3hm9Q8

— Major League Soccer (@MLS) March 17, 2018