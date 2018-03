La advertencia de Mou a Marcos Rojo antes del fichaje de Alexis: "No lo vayas a romper en el entrenamiento"

A pocos días de que Alexis Sánchez firmara con el Manchester United, su compañero Marcos Rojo reveló lo complicado que era tener al chileno como rival tanto en la selección Argentina como en la Premier League. "Siempre hemos peleado en el terreno de juego, así que es mejor que estemos del mismo lado, ya que siempre terminamos pateándonos unos a otros", sostuvo el defensa en febrero de este año.

Con el paso de los días, la relación de Rojo con Alexis ha ido mejorando bastante pero aún así el argentino no olvida los fuertes roces que tuvo con el goleador de la Roja.

"Alexis es una gran persona, pero no nos llevábamos en la cancha cada vez que nos tocaba jugar en contra. Sea con la selección, o United contra Arsenal, yo le pegaba bastante. Encima lo insultaba y él también. Así que cuando me enteré que estaba por venir dije: "No, la puta madre. Ahora este pibe acá"", reveló entre risas el jugador del United.



Los roces que habían entre ambos era bastante conocido por el cuerpo técnico de Los Diablos Rojos por lo que no sorprende la conversación que tuvo Mourinho con Rojo una vez que Sánchez firmo con el club como flamante refuerzo.

"Estábamos en Dubai y ese día se hacía el pase de Alexis. Estábamos viendo una pelicula sentado en mi asiento, tranquilo, y viene Mourinho, me toca y me dice: "Vamos a firmar a Alexis. No lo vas a romper mañana en el entrenamiento. Y se empezó a reir", reveló Rojo en conversación con TyC.