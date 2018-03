Mourinho tras el triunfo con Alexis en la banca: "Jugaron los que creí que lo merecían"

Después de la dolorosa eliminación a mitad de semana de la Champions League a manos del Sevilla, el Manchester United tuvo que salir este sábado a la cancha a jugar por los cuartos de final de la FA Cup ante el Brighton & Hove Albion. Y consiguió un triunfo 2-0 marcado por la suplencia de Alexis Sánchez.

Sobre el hecho de dejar en el banco al jugador mejor pagado de la Premier League -como también al francés Paul Pogba-, Jose Mourinho, DT de los Diablos Rojos, manifestó que "puse el equipo que creo que era el mejor para ganar el partido. Solo estábamos pensando en hoy y jugaron los que creí que lo merecían".

Por otro lado, el portugués dejó en claro que no le gustó lo que exhibieron sus dirigidos este sábado en Old Trafford, aunque destacó que la victoria por 2-0 gracias a los goles de Romelu Lukaku y Nemanja Matic fue merecida.

Publimetro Chile Mourinho deja a Alexis en la banca y el United clasifica en la FA Cup El chileno no entró en el partido en que los Diablos Rojos ganaron por 2-0 al Brighton & Hove Albion para avanzar a semifinales del citado torneo.

"No me gustó el partido, creo que merecimos ganar porque tuvimos el control la mayor parte del partido. Hicimos los goles y ellos no anotaron, así que lo merecimos. Tuvimos la reacción de algunos de los jugadores, porque sólo algunos de los jugadores tuvieron la fortaleza mental y la calidad", dijo.

"Pero en un equipo de 11 no tienes un mínimo de seis jugadores que tienen el real deseo de jugar, de tener la responsabilidad de tener el balón, es difícil tener una buena actuación. No estoy feliz con el rendimiento", continuó.