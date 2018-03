Pablo Sánchez enfurecido por el arbitraje ante la U: "La expulsión de Medel es un mamarracho, es absurdamente apurada"

El enojo del técnico Pablo Sánchez una vez finalizado el encuentro ante Universidad de Chile no solo era por la derrota que sufrieron sus pupilos este sábado como local, sino que también por el rendimiento que tuvo el árbitro Felipe González quien expulsó a Kevin Medel y Patricio Rubio durante el segundo tiempo del compromiso.

Con respecto a la tarjeta roja que recibió el volante, el técnico oro y cielo no se guardó nada para demostrar su molestia. "La primera expulsión es un mamarracho, una decisión absurdamente apurada, podrían haber cobrado falta. Era un partido duro, estábamos jugando bien pero una roja con un rival tam complicado te condiciona", partió explicando el DT.

En conversación con el CDF, Sánchez apuntó que la fuera entreada de Medel a Ángelo Araos "era evitable por parte de él, pero viendo la jugada no merece ni amarilla. Pero el arbitro sale corriendo con la roja y me parece apresurado. ¿Si vamos a apelar? Claro. Tengo buenos jugadores, si no juega Kevin, no importa, si juega bienvenido".

Su análisis también abarcó el juego que mostró su equipo en la cancha del Sausalito y cómo cambió el esquema una vez que Rubio y Medel fueron expulsados. "Arrancamos jugando bien, el primer tiempo fue bueno mientras que el segundo fue mas equilibrado y controlado. El juego táctico se termina con la roja, después pasa a ser aguantar y meter alguna contra; con dos líneas de 4 era imposible que hiciéramos un gol", sostuvo el estratega.

Para finalizar, Pablo Sánchez apuntó que "perder duele siempre, a partir de ahora hay que rescatar lo bueno. Después de dos buenas actuaciones, el equipo se va reencontrando con lo que queremos, las lecturas son las correctas, pero hay que olvidar rápido lo malo".