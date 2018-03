Zidane no quedó feliz con el sortero de la Champions: "Me hubiera gustado evitar a Juventus"

No gustó mucho el sorteo de cuartos de final de la Champions League en el Real Madrid. Así lo dejó en claro el entrenador de los merengues, el francés Zinedine Zidane, quien reconoció que quería a otro rival menos a Juventus, equipo que deberá enfrentar en su camino, repitiendo así la final del año pasado.

"(A Juventus) la veo fuerte, como el año pasado. Será difícil, está al 50%. Me hubiera gustado evitar a la Juve, pero el sorteo nos ha llevado ahí. Me concentraré en esa cita y dejaré de lado lo que haya vivido allí", recordando que Zizou jugó en Juventus antes de recalar en el Madrid.

"Sobre el sorteo, nunca pensé en bolitas calientes o frías. Ni antes ni ahora. Pero a estas alturas de Champions, todos los rivales son buenos", añadió.

Otro de los aspectos que tocó el entrenador fue el rumor de la posible llegada de Neymar al Real Madrid, surgido por los problemas del brasileño en el PSG. No obstante, Zidane prefirió bajar el perfil de las versiones que hablan de que el próximo año recalaría en Chamartín.

"Cada uno puede decir lo que quiera. Es un jugador muy bueno, pero no es del Madrid. Yo hablo de los míos. Son comentarios suyos. No está bien hablar de un jugador que no es nuestro. Respetamos al PSG y nosotros no podemos pensar en esas cosas", aseguró.

Al Real Madrid le queda la Champions League como su gran objetivo tras dejar de lado la Liga, donde está lejos del líder Barcelona, y la Copa del Rey. Pese a esto, Zidane aún mira el torneo español con interés. "Cuando miras la tabla, puede ser más complicado disputar la Liga porque hay mucha distancia. Mi obligación es inculcar que todos los partidos son importantes. Nosotros estamos terceros y queremos ser segundos. Ese es un objetivo importante", señaló.