Beñat San José está encantado con el Chapita Fuenzalida: "Lo tiene todo"

Universidad Católica sigue con su inicio perfecto en el Campeonato Nacional 2018 y ahora sumó su sexto triunfo en la misma cantidad de partidos tras vencer por 3 a 1 a Unión Española. Con este triunfo, la UC de Beñat San José igualó el mejor inicio histórico del club en un torneo tras alcanzar la misma marca que ostentaba el equipo de Jorge Pellicer en el Clausura 2005, donde salieron campeones.

Tras el encuentro, el técnico español no ocultó la alegría por alcanzar los 18 puntos y seguir sólidos como líderes: "nos enfrentábamos a un rival difícil, herido, y venían al todo por el todo, pero mostramos variantes distintas, cambios de posiciones, y estoy muy orgulloso por la entrega y el rendimiento de los jugadores. Hemos mejorado mucho. Los jugadores se lo merecen y estamos viendo que hoy ganamos por dos goles de diferencia, dimos un salto de calidad, ganamos bien".

Además, Beñat tuvo palabras de elogio para su capitán José Pedro Fuenzalida, quien fue el encargado de abrir el marcador con un golazo de media distancia: "tuvo una actuación extraordinaria, es muy inteligente al jugar, muy técnico y se asocia muy bien. Es un mixto que hace de volante, de extremo, con buen remate y ayuda en la fase defensiva, lo tiene todo y ha sido muy buena su actuación. Es constante y es muy humilde".

Pero Chapita no fue el único jugador para el que tuvo palabras de elogio y también se deshizo en halagos a David Llanos, quien marcó y estructuró el 3 a 1 definitivo en San Carlos de Apoquindo: "siempre he creído que es uno de los mejores delanteros del campeonato, cuando lo vi entrenar vi que tenía hambre de volver a la senda del éxito. Aposté por él, creí en él, y ha respondido con un trabajo extraordinario. Lleva el gol en la sangre, valoro el esfuerzo, la solidaridad y la inteligencia que tiene. Cuando alguien trabaja como él lo hace, el resultado llega. Su actitud ha sido maravillosa, en él está el secreto que está trabajando muy bien".

Finalmente, sobre el partido que se les viene, el próximo sábado 31 de marzo ante Colo Colo en el Estadio Monumental, el español concluyó que "no vamos a ver el clásico como algo que hayamos hecho, sino cómo lo tenemos que hacer. Todo lo que hemos hecho no nos da ningún punto en el siguiente partido. A todos nos gusta jugar los clásicos, a mí me encantan. Jugamos de visita y más que presión hay una responsabilidad que es ganar el partido".