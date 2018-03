Bozán toma distancia del piscinazo de Meneses: "Es parte del juego y no me interesa analizarlo más allá"

Francisco Bozán celebró con mesura la victoria de la U. de Concepción ante Colo Colo tras dar vuelta el partido en el Ester Roa. Eso sí, el entrenador del Campanil aclaró que la victoria de sus pupilos fue obra del trabajo de su equipo y no gracias al penal que inventó Jean Meneses al final del encuentro.

"Para mí, es muy injusto decir que Colo Colo no hizo nada y por eso ganamos. El partido se gana por un equipo que está comprometido a sacar adelante partidos complejos, hay ganas de sacar esto adelante. Colo Colo no había tenido ocasiones relevantes, pero sabíamos que no podíamos dejar esto así. El compromiso del equipo se demuestra en el segundo tiempo", aseguró.

"Colo Colo trató de bloquearnos el centro de la cancha, que es lo mejor de nuestro juego, pero sacamos la pelota por las orillas y atacamos por ahí", declaró Bozán.

Sobre el penal, el técnico desestimó que el triunfo se dio por una "viveza" de Jean Meneses, como el jugador lo definió. "Para que Meneses haga eso y que Colo Colo no genere ocasiones, hay un colectivo comprometido. Es un análisis mas colectivo que individual. Son muchos los partidos que se ganan con un penal mal cobrado, hubo campeones del mundo que ganaron con una mano. Es parte del juego y no me interesa analizarlo más allá porque corresponde a los árbitros", aseguró.

Con esto, el Campanil se recupera de un complejo inicio que incluyó una dura eliminación en la Libertadores, pero Bozán cree que el equipo está en recuperación. "Lo de la Libertadores fue un mazazo muy fuerte, 6-0 contra Vasco, entre medio perdimos con O’Higgins, fueron tres derrotas seguidas y el equipo se dio cuenta de que había que despertar. Éste es un equipo de dinámica y eso se notó. Somos un club que trabaja y eso queremos reflejar en cancha", indicó.