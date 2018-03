Del Potro corta la perfección de Federer para quedarse con el primer Masters 1000 de su carrera

Roger Federer detuvo su marcha perfecta en una Torre. El suizo, número 1 del mundo, cayó en tres sets ante el argentino Juan Martín del Potro (8º), quien se quedó con el Masters 1000 de Indian Wells, primer torneo de este tipo del año, tras vencer por 6-4, 6-7(8) y 7-6(2).

Al transandino le bastó un quiebre para quedarse con el primer set por 6-4 y ponerse en ventaja en el partido. Sin embargo, el suizo, en una intensa segunda manga, equiparó la cuenta al ganar el parcial por 7-6 (10-8 en el tie break).

El trámite se mantenía igual en el definitivo set, pero Federer pudo forzar un quiebre en el noveno juego, con el que quedó 5-4 a favor y el servicio a favor para sacar por el torneo, pero no pudo aprovecharlo y el argentino quebró de vuelta.

Ese parcial se terminó por decidir en otro tie break, donde rápidamente Delpo se puso 5-0. Al final, fue 7-2 para el argentino, que así sumó su segundo título de 2018 y el primer Masters 1000 de su carrera. Además, con esta victoria, ascenderá al sexto puesto del ranking.

Federer, en tanto, paró en 17 las victorias consecutivas en el inicio de año, aunque de todas formas mantendrá el 1 del mundo.

In one of the best matches of the season, @delpotrojuan erases 3 MP to win his maiden ATP Masters 1000 title 🏆

