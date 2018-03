Felipe Gutiérrez se llena de goles en la MLS y le da un nuevo triunfo al Sport Kansas City

Un renacer futbolístico está viviendo Felipe Gutiérrez en Estados Unidos. El volante formado en Universidad Católica, quien jugó todo el partido, anotó por segunda fecha consecutiva en el triunfo por 3 a 2 de Sport Kansas City ante San Jose Earthquakes, con lo que suma tres goles en la MLS.

El chileno fue el encargado de poner el tercer gol que le permitió obtener la victoria definitiva para su escuadra luego de una habilitación del húngaro Daniel Salloi a los 68'.

Para el cuadro del chileno también anotaron Illie Sánchez de penal (25') y Graham Zusi (56'), mientras que los descuentos fueron obra de Valeri Qazaishvili (34') y Chris Wondolowski cuando se acababa el encuentro (90+1').

Con esto, Sporting Kansas City, que la próxima fecha enfrentará a Colorado el próximo sábado a las 22 horas, marcha tercero en la Conferencia Oeste con 6 unidades.

⚽️ 68' With Felipe Gutierrez' wife and kids in @cmpark for the first time, Dad delivers. #ForGloryForCity #SKCvSJ 3-1 pic.twitter.com/Jr9IWsbo44

— Sporting Kansas City (@SportingKC) March 18, 2018