Jean Meneses reconoce simulación en el penal ante Colo Colo: "Hay que tener viveza y me dejé caer"

Una vez finalizado el encuentro en Universidad de Concepción y Colo Colo todas las miradas se fueron hacia Jean Meneses quien se transformó en protagonista del partido por simular el penal con que el equipo del Campanil ganó por 2-1 como local. Para sorpresa de todos, el delantero nacional aceptó la trampa que realizó en el área.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. En el primer tiempo aprovecharon las ocasiones. En el segundo tiempo salimos con más ganas y nos salió el gol en jugada preparado. En el segundo gol nuestro, a mi Opazo me toca y uno tiene que aprovechar dentro del área que los delanteros no nos pueden cae. Hay que tener viveza y me dejé caer", reconoció Meneses al CDF.

El jugador del Campanil también reveló que la carga física que traía Colo Colo desde La Paz era algo que tenían que aprovechar: "Vimos el partido a mitad de semana, ellos propusieron bastante en la altura. Sabáimos que eso le pasaría la cuenta en el ritmo físico y lo supimos aprovechar. Estos partidos son de ida y vuelta".

Con respecto al alza en el rendimiento que ha tenido Universidad de Concepción estas últimas semanas, el delantero apuntó que el plantel "siempre tratamos de ir a buscar el arco contrario pero algunas veces no se hace muy fácil. Aprovechamos nuestras ganas y nos salieron dos goles que acá en casa nos estaban costando mucho".