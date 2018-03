Técnico de Rosario se la juega por Alfonso Parot para la Roja: "Deben darle una chance en la Selección"

La temporada que ha tenido Alfonso Parot desde que llegó a Rosario Central ha sido bastante positiva. El defensa no solo se ha ganado la camiseta de titular debido al buen rendimiento mostrado en cancha sino que también ha sorprendido con su faceta goleadora puesto que ha marcado dos tantos este 2018.

Su presente tiene muy conforme a su técnico Leonardo Fernández no escatima en elogios al momento de analizar el juego que ha mostrado el ex jugador de Universidad Católica en los últimos meses. En conversación con La Tercera, incluso apunta que quiere transformar a Parot en un jugador más polifuncional sobretodo al momento de atacar.

"Trabaja excelente. Es un jugador muy profesional y está trabajando muy bien, cada día suma más (…) Debe seguir mejorando su recorrido. Tiene que atacar mayor cantidad de tiempo. Es muy fuerte, además de tener un muy buen juego aéreo. Es muy completo", sostiene el DT.

Pero eso no fue todo, puesto que no dudó en poner sus fichas en Alfonso Parot para que integre la nueva camada de jugadores de la Roja. La última vez que el defensa defendió la camiseta de Chile fue el Sudamericano Sub 20 en 2009.

"Está pasando por un muy buen momento. Y si se sostiene este nivel, lógicamente deben darle una chance de demostrarlo en la Selección. Lo veo muy bien, nos gustaría que siguiera en Rosario, pero si es en otro lado, bien por él", sostuvo Leonardo Fernández desde Argentina.