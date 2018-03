Pablo Guede denuncia persecución arbitral en contra de Colo Colo "Que te saquen un empate de esta manera, no es casualidad"

Pablo Guede disparó misiles por montón en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Colo Colo ante Universidad de Concepción. El técnico de los albos fue expulsado el encuentro debido a los fuertes reclamos que realizó debido un penal que simuló Jean Meneses y que le permitió al Campanil quedarse con el triunfo.

"Le pregunté al juez de línea si estaba contento y me echó. Lo de hoy no tiene explicación y es para la risa, duele porque hicimos un esfuerzo tremendo después de haber jugado en La Paz. Los árbitros se tienen que poner de acuerdo, esto te mata", comenzó explicando.

El relato de Guede siguió con un pequeño análisis del desesmpeño del equipo que termino, nuevamente, en palabras en contra del árbitraje. "Hicimos un buen primer tiempo y el segundo lo teníamos controlado. Sabíamos que íbamos a sufrir por el desgaste pero estábamos bien. Tienen que preguntarse también por el nivel del arbitraje, no puede ser lo que están haciendo. Nos sacaron el empate, esto no es casualidad", apuntó el DT.

Con respecto al supuesto penal de Óscar Opazo sobre Jean Meneses, Guede sostiene que el delantero de Universidad de Concepción "miente porque no hubo ningún roce. Yo desde mi posición veo que no es penal, el árbitro no puede cobrar eso. No hubo nada".

Para finalizar, disparó su último dardo hacia el arbitraje nacional: "Ellos tienen la razón siempre, esto está montado así. Si me cobran un penal que no es no voy a estar feliz, lo que digo me sale como me sale porque el que imparte justicia no está siendo justo (…) Pero hoy nos perjudicaron de una manera muy grosera y a partir de ahí el problema es de Enrique Osses, que no tiene a los árbitros en el nivel que se merecen".