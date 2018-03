Cóndor Rojas le da con todo a Rueda por polémica de Bravo: "Es el DT el que tendría que haber rayado la cancha"

Pasan los días y la polémica que comenzó Claudio Bravo al automarginarse de los partidos amistosos de la Roja por la no contratación de Julio Rodríguez como preparador de arqueros del equipo, aún no se detiene. Uno de los que conoce bien a Bravo y la selección es el ex portero Roberto "Cóndor" Rojas.

En conversación con el diario El Mercurio, el ex jugador de la Roja fue claro que afirmar que las peticiones de Bravo no están en lo correcto y que la reacción de Reinaldo Rueda fue bastante débil cuando escuchó lo solicitado por el portero hace algunos meses atrás.

"El fútbol no es como el tenis, donde cada uno tiene su entrenador. Es el DT el que tendría que haber rayado la cancha. Por mucha capacidad que tenga Arturo Salah o los otros directores, para eso hay un técnico (…) El DT tendría que haber sido mediador en toda esta situación. Es él quien tendría que haber puesto las carta sobre la mesa y exponer las cosas cara a cara. ", afirmó Cóndor Rojas.

La crítica del ex portero hacia la figura del nuevo técnico de la Roja no se detiene y afirma que "Rueda ha sido muy ausente en sus opiniones. En cualquier tema entre los jugadores y dirigentes, debería ser él quien tendría que posicionarse y decir que cosas quiere y que no. Los dirigentes también tienen todo el derecho a decirle que no, para eso se conversan las cosas, pero al final quien tiene que definir los caminos del trabajo técnico es el DT: si él no se pone los pantalones, significa que los dirigentes le están armando su equipo".

También tuvo palabras para el recambio en el arco de la Selección: "Desde acá veo la realidad del día a día del fútbol chileno, pero me parece que están Bravo y Johnny Herrera y no hay más".