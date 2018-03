La confianza de Diego Rojas en la UC para el clásico ante Colo Colo: "Nos vamos a traer los tres puntos"

Entre los numerosos cambios que ha exhibido la Universidad Católica de Beñat San José, uno que ha sabido ganarse un puesto en el once estelar del vasco es el mediocampista Diego Rojas. El antofagastino no arrancó el torneo como titular, pero con el paso de los partidos se ha ido afirmando y en el triunfo 3-1 ante Unión Española tuvo su presentación más destacada.

Respecto a su buen momento en la Franja, el volante creativo de 23 años dijo estar “contento con aportar al equipo, para eso se trabaja día a día. Estoy feliz, hay que seguir en la misma, ahora se para el campeonato, pero nos vamos a entrenar igual como lo hemos hecho hasta ahora”.

En cuanto a su desempeño ante Unión, encuentro en el que aportó con las tres asistencias de gol de la UC, Rojas expresó que “me pone feliz, pero esto es un paso más, hay que ir fin de semana a fin de semana y si no sigo demostrando todo se olvida. En la próxima fecha se viene otra prueba y hay que salir a ganar”.

Sobre el receso de torneo por la fecha FIFA y el clásico ante Colo Colo agendado para el sábado 31 de marzo en Macul, el ex seleccionado Sub 20 comentó que “quizás no nos gusta mucho esta para de torneo, pero nos sirve para entrenar en lo físico, todo sirve, se nos viene un gran partido con Colo Colo y ese hay que ganarlo”.

Para el diminuto Rojas ir al Monumental le trae buenos recuerdos (ganaron por 3-0 en 2015 con él como titular), señalando con autoridad que “es complicado, es difícil ir a jugar allá, pero nosotros vamos a ir, vamos a jugar y nos vamos a traer los tres puntos”.

Por último, el zurdo agregó que “tenemos harto tiempo para prepararlo, esta semana vamos a entrenar en todo sentido. Feliz de que venga Colo Colo porque necesitamos un clásico”.