Nuevo escándalo del crack de Racing en Argentina: fue detenido, se negó a la alcoholemia y quiso sobornar al policía

Ricardo Centurión es conocido en Argentina por su enorme calidad futbolística, pero también por sus escándalos fuera de la cancha. El volante de Racing Club, rival de Universidad de Chile en Copa Libertadores este año, volvió a ser sorprendido en una actitud que poco tiene que ver con el fútbol.

Este lunes, el talentoso futbolista pasó dos semáforos en rojo, en una zona escolar de Buenos Aires, y luego se negó a realizar el control de alcoholemia, tras lo cual fue detenido por la policía a eso de las 8:00 horas.

"Advertimos que un vehículo negro había pasado un semáforo en rojo y procedimos a interrumpir su marcha inmediatamente. La acción irresponsable que cometió Centurión podría haber puesto en peligro la vida de niños que cruzaban por ese corredor escolar para ir a clases", dijo el oficial que enfrentó al jugador de Racing.

Intentó sobornar al policía

Lo peor no fue eso, Centurión al verse acosado por la situación, trató de sobornar a los policías para que no pasara nada, conociendo de su historial lleno de situaciones extrafutbolísticas y que son noticia en el medio trasandino.

Sin embargo, los oficiales no aceptaron y lo terminaron filmando, dejando en evidencia la actitud del futbolista. Allí se le ve muy molesto, agresivo y con una actitud muy altanera. Al final, le quitaron el vehículo.

El intercambio fue así

Centurión: "¿Por qué a mí? Pasé dos semáforos en rojo"

"¿Por qué a mí? Pasé dos semáforos en rojo" Policía: "Por lo de la escuela. ¿Tenés alguna urgencia médica o te ibas a tu casa?

"Por lo de la escuela. ¿Tenés alguna urgencia médica o te ibas a tu casa? Centurión: ¿Por qué médica si no estoy enfermo? ¿Te hacés el chistoso? Sos más grande que yo y te hacés el chistoso conmigo. Iba para mi casa no tengo ninguna urgencia médica. ¿Le preguntás a los transas si tienen alguna urgencia médica? ¿Te agarrás a tiros con ellos? Entonces no me preguntés a mí si me tengo que escapar. Me lo estas sugiriendo".

¿Por qué médica si no estoy enfermo? ¿Te hacés el chistoso? Sos más grande que yo y te hacés el chistoso conmigo. Iba para mi casa no tengo ninguna urgencia médica. ¿Le preguntás a los transas si tienen alguna urgencia médica? ¿Te agarrás a tiros con ellos? Entonces no me preguntés a mí si me tengo que escapar. Me lo estas sugiriendo". Policía: "No, estás equivocado. ¿Qué necesitabas hablar conmigo?"

"No, estás equivocado. ¿Qué necesitabas hablar conmigo?" Centurión: "Si podemos arreglar. Te puedo cubrir todo el mes yo".

"Si podemos arreglar. Te puedo cubrir todo el mes yo". Policía: "No, arreglar nada".

Un historial completo

Antes de este escándalo, Centurión chocó en 2016, cuando jugaba en Boca Juniors, provocando un lío nacional por la relevancia que genera el cuadro xeneize en el país vecino. Esa vez huyó del lugar y luego terminó haciéndose responsable, siendo perdonado por su actitud y siguió jugando en el cuadro azul y oro.

Sin embargo, el año pasado volvió a fallar y tras una derrota en un Superclásico con River se difundió una dura discusión con compañeros de equipo, lo que provocó un quiebre en el plantel.

No sólo eso, a final de campeonato -con Boca ya campeón- protagonizó un incidente en un lugar nocturno y Boca decidió no renovar su contrato debido a sus constantes actos de indisciplina. Antes, había sido denunciado por violencia de género contra su ex novia, quien lo acusó de agredirlo.

ESCANDALO DE RICARDO CENTURION. Fue detenido esta mañana por cruzar semáforos en rojo en Lanús. Se negó al test de alcoholemia. pic.twitter.com/1q9SN3kJ4b — Martin Pietruszka (@martinpietru) March 19, 2018