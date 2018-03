Compañero de Leo Valencia en Botafogo sufrió una terrible fractura que impactó en el fútbol brasileño

En el partido entre Botafogo y Vasco da Gama, válido por la sexta fecha del Campeonato Carioca Serie A, ocurrió una de las lesiones más escalofriantes en lo que va del año. Además de la amargura de la derrota por 3 a 2 ante el Almirante, el equipo de Leo Valencia lamentó la terrible lesión sufrida por Joao Paulo, quien debió ser trasladado al hospital tras un planchazo de Rildo que lo dejó con una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha.

Tras la falta, los jugadores de Botafogo se fueron encima del juez Leonardo Cavaleiro para exigir la expulsión de Rildo, sin embargo, sólo le mostró amarilla por la entrada que significó la terrible lesión. En tanto, Christian Mánica, representante de Joao Paulo, está indignado con la decisión del árbitro y, en diálogo con GloboEsporte, pidió un castigo para el jugador que cometió la infracción y también para el juez del compromiso.

"No se preocupó por el atleta. Sé que él no es médico, pero, por lo menos, tiene que ver el estado en que el jugador está. Sólo mostró amarillo. Tiene que haber un castigo para ambas partes, es lo mínimo que los organismos responsables deben hacer. Sino va a ser tal como está Brasil, en que todo el mundo cree en la impunidad", finalizó.

"A nadie le gustaría que esto pase, pero, por la gravedad de la lesión, la falta fue como mínimo imprudente y mal intencionada, no tengo ningún problema en decirlo. Entrar con la pierna a esa altura no es sólo para cometer falta, es para herir al jugador rival. Eso fue lo que pasó. No estoy diciendo que es un jugador violento, pero fue maldadoso e imprudente en ese momento", agregó el representante del jugador.

Luego de recibir la falta y quedar fracturado, Joao Paulo fue trasladado al hospital para ser operado de la grave lesión, saliendo con éxito y con alta programada para el martes, tal como informó Botafogo en su cuenta de Twitter.

Após fratura na tíbia e na fíbula, João Paulo foi operado com sucesso na noite deste domingo, por equipe coordenada pelo Dr. Christiano Cinelli, com os médicos Salvio Magalhães e Ricardo Bastos, todos do Botafogo. A previsão de alta é nesta terça-feira. #ForçaJoãoPaulo pic.twitter.com/FjPPrHhU6a — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) March 19, 2018