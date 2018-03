Mark Henry fue inducido al Salón de la Fama de la WWE

El luchador Mark Henry quien sigue en la actividad, fue inducido al Salón de la Fama de la WWE este lunes.

La mayor empresa de lucha libre del mundo reveló que el "Hombre más fuerte del mundo" recibirá dicho reconocimiento el 7 de abril, un día antes del evento más grande del deporte de entretenimiento: Wrestlemania.

Henry sigue activo en la WWE aunque todo indica que éste, será su último año como luchador profesional.

BREAKING: As first reported by @USATODAY, @TheMarkHenry will be inducted into the #WWEHOF Class of 2018! https://t.co/xM34UzPNvD

— WWE (@WWE) March 19, 2018