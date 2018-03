El Miami Open deja Key Biscayne y recuerdan al Chino Ríos dentro de sus leyendas

El Abierto de tenis de Miami inició este lunes oficialmente la transición del torneo desde su histórica localización, en Key Biscayne, al Hard Rock Stadium, donde a partir de 2019 están convencidos en "crear nuevos recuerdos" que dejen a un lado la nostalgia de más de tres décadas en Crandon Park.

Con el triple de superficie disponible, Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins y del estadio, la tenista Serena Williams, el director del torneo, James Blake, y Mark Shapiro, presidente de la compañía IMG, dueña del torneo, inauguraron las obras de las futuras instalaciones que van a recibir al segundo Masters 1.000 de la temporada de la ATP, como el certamen Premier de la WTA.

Uno de los grandes cambios que benefician al certamen es que habrá un incremento de 7.000 asientos, más de 32.000 en total, así como 9 canchas más, para un total de 30, una diferencia absoluta con lo que hay en la actual locación.

El ex tenista Blake, cuatro del mundo en 2006, entra en el 2018 como director del torneo y tiene el desafío de llevar al torneo hasta otro nivel, con el objetivo de superar la experiencia turística que representaba Key Biscayne, un lugar histórico para el tenis chileno, donde Marcelo Ríos llegó al número uno del tenis mundial en 1998, y Fernando González logró vencer a Pete Sampras en 2002 y jugó su último partido como profesional en 2012.

"Queremos que este sea el mejor torneo de tenis del mundo, sabemos que será nostálgico dejar Key Biscayne, pero como todos los cambios, siempre habrán cosas que se echarán de menos, era una atmósfera especial en Crandon Park", sentenció Blake.

Y no sólo eso, el ex jugador estadounidense recordó dentro de las principales historias que Key Biscayne cuando Ríos llegó a la cima del tenis: "Todos recuerdan cuando Andre Agassi ganaba el torneo, cuando Marcelo Ríos lo hizo y quedó como número uno, también la primera final entre las hermanas Williams, son hermosos recuerdos, pero creo que podemos construir nuestras propias tradiciones e historia en el Hard Rock Stadium".

“Muchas cosas nos harán falta acá, pero crearemos nuestros propios recuerdos, eso seguro. Cuando todos vean lo que estamos haciendo aquí creo que estaremos muy contentos”, cerró.

Groundbreaking ceremony at @HardRockStadium for @MiamiOpen today with @serenawilliams, @JRBlake, Mark Shapiro & Stephen Ross, celebrating the future of the tournament and the 2019 move. #IMGTennis #MiamiOpen #MiamiDolphins pic.twitter.com/1933r5fBVL

— IMG Tennis (@IMGTennis) March 19, 2018