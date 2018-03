Racing respaldó a Centurión en su nueva polémica y no le aplicará sanción

Ricardo Centurión está nuevamente en la polémica por motivos extrafutbolísticos. El argentino de Racing es conocido por sus problemas y ahora sumó un nuevo episodio a su largo historial, luego de ser detenido por la policía tras pasarse dos luces rojas, para luego negarse a realizarse la alcoholemia e intentar sobornar a los efectivos policiales que lo pararon.

Sin embargo, pese al lío que generó su nueva polémica, el presidente del club, Víctor Blanco, lo respaldó, le bajó el perfil a la situación, y aseguró que no habrá sanciones internas: "es una infracción de tránsito como le puede pasar a cualquiera. Racing va a cuidar la imagen de Racing y en la infracción vamos a estar apoyándolo. Es una situación donde tiene que prevalecer el ser humano y tratar de ayudarlo para que esté bien".

"Todo es raro, me parece que lo estaban esperando y la infracción la cometió, ahora tendrá que pagar por ella y no más que eso. Centurión es odio y amor, hay que estar con esa mochila", concluyó en conversación con el programa La Oral Deportiva de Radio Rivadia AM 630.

Ahora, Racing y Centurión se preparan para enfrentar el 30 de marzo a Belgrano, mientras que el 3 de abril viajarán a Chile para jugar ante Universidad de Chile por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores.