Dituro ya vive el clásico con Colo Colo: "Va a ser duro, pero tenemos mucha fe"

Uno de los puntos más fuertes de la Universidad Católica de Beñat San José que se ubica en la cima del Campeonato Nacional 2018, con 18 puntos tras seis fechas disputadas, ha sido el trabajo defensivo. Y en ello ha sido pilar el arquero argentino Matías Dituro.

Sobre su desempeño en el equipo cruzado, el ex meta del Bolívar manifestó que “me estoy sintiendo muy bien, en lo grupal desde el primer día ha ido espectacular y en lo futbolístico me voy sintiendo mucho mejor a medida que van pasando los partidos”.

El surgido en Independiente de Avellaneda, junto con Johny Herrera de Universidad de Chile, son los arqueros menos batidos del torneo. Los dos goleros universitarios apenas han recibido tres goles y en el caso del franjeado el último corrió por parte de Tobías Figueroa, en la victoria 3-1 sobre Unión Española.

Respecto al tanto que le convirtió el espigado atacante de los rojos, Dituro comentó que “sabíamos que una de las virtudes más fuertes del rival era el centro hacia Figueroa, debíamos tener cuidado, pero en la jugada del gol se pudo desmarcar bien y convertir, después de una salida que no fue muy clara de parte nuestra y nos pudieron atacar”.

El clásico

Después de conseguir su sexto triunfo en línea al vencer a Unión, la UC deberá disputar el clásico como visita ante Colo Colo, pero antes estará el receso por la fecha FIFA. Sobre aquella detención del torneo, el ex Antofagasta sostuvo que “hay jugadores que están tocados y que no jueguen el fin de semana nos viene bien porque se van a poder recuperar”.

Y en cuanto al partido ante el Cacique, el trasandino planteó que “hay que trabajar muy duro estas dos semanas, tal como lo hicimos para este partido ante Unión, para el partido que viene ante Colo Colo”, agregando que “va a ser un partido muy duro, por todo lo que genera, pero podemos y tenemos mucha fe de hacer un gran partido”.

Sobre la oportunidad de disputar su primer clásico como jugador de la UC, Dituro dijo tomarlo “con tranquilidad porque todavía no estoy pensando en ese partido, hasta ahora sólo pensé en Unión Española, revisé todo lo que podía de ellos y cuando me toque revisar los partidos de Colo Colo seguramente con estaré con muchas ansias que llegue ese partido, pero nada fuera de lo normal”.