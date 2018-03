Jugador revelación de Italia alabó a Messi: "Para mí es un personaje de la PlayStation"

Patrick Cutrone se ha convertido en uno de los jugadores de más proyección del AC Milan y del fútbol italiano. Tiene 20 años y en esta temporada se ha ido asentando en la titularidad del equipo que dirige Gennaro Gattuso.

El delantero está entre los convocados de la Azzurra para los amistosos contra Argentina e Inglaterra, alabó a Lionel Messi y expresó su felicidad por jugar contra el argentino.

"Para mí Messi es un personaje de la PlayStation, siempre lo vi por televisión y nunca tuve la suerte de verlo en directo, eso será un honor para mí", señaló Cutrone en una rueda de prensa desde el centro técnico de Italia en Coverciano.

En esta temporada, Cutrone ha disputado 37 partidos y ha anotado 15 goles, contando Serie A, Europa League y Copa Italia, gracias a su rendimiento, fue convocado por Luigi Di Biagio para la Nazionale.

"Tengo 20 años y los sueños nunca se acaban. El año pasado jugaba en los juveniles y no pensaba llegar hasta este punto, siempre intenté entrenarme al máximo y doy las gracias a todos los técnicos que me ayudaron a llegar hasta aquí", indicó.

El joven delantero de Milan formaba parte de la Sub 21 de Italia, sin embargo, podría debutar en la adulta ante Argentina: "Estar en la selección es un sueño. Ahora espero debutar".

"Veremos las decisiones del técnico, trataré de complicarlo. Nunca tuve miedo, es una oportunidad y trataré de aprovecharla al máximo", finalizó Cutrone.

🎙️ #Cutrone: "I'm 20-years-old and I have many dreams to achieve. I hope to make my debut with the National Team and I'll try to give the Coach something to think about." pic.twitter.com/fiFPOAwwns

— Italy (@azzurri) March 20, 2018