Alexis analizó no venir a la Roja: "Lo pensé bien y dije que había que estar aquí todos unidos"

Alexis Sánchez sorprendió a todos al confesar que estuvo muy cerca de no aceptar la convocatoria de Reinaldo Rueda para el inicio de la era del colombiano en la Selección chilena.

El delantero del Manchester United reveló en conferencia de prensa que analizó la opción de no venir a la Roja, ya que sentía "dudas" tras su cambio desde Arsenal a los Diablos Rojos.

"Como soy autoexigente me esperaba algo mejor. También tenía la duda de venir a la Selección, el cambio de club fue algo muy brusco, le había dicho al 'profe' que me diera permiso para no venir, pero pensándolo bien dije que había que estar aquí todos unidos para empezar una etapa más tranquila", sentenció este miércoles en Estocolmo.

Publimetro Chile "El camarín del Arsenal odiaba a Alexis Sánchez": la dura revelación sobre el chileno en Inglaterra Un periodista inglés dio detalles de lo mal que se llevaba el tocopillano con el resto de sus compañeros en el club de Londres, antes de irse a Manchester United.

En esa línea, Alexis indicó que "cambiarme de equipo ha sido muy brusco, porque primera vez que pasa algo así, quedamos fuera del Mundial, llegué (de vuelta) al Arsenal y me lesioné, después pasaron muchas cosas en mi vida, se quebró el pase que no fui a otro equipo y ahora esto".

Sobre la nueva era Rueda, el ariete que es el máximo goleador de la Roja, dijo que "la verdad es que este es un profe nuevo y eso es bueno porque son cosas nuevas, alumnos nuevos. La idea es ayudar al entrenador, no darle más problemas, ayudar a la selección, ayudarle a él, y ganar el primer partido y esperar por la Copa América de Brasil y el Mundial de Qatar".