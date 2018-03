Alexis y la automarginación de Bravo: "Le dije a Claudio que las puertas de la Roja están abiertas para él"

El delantero del Manchester United, Alexis Sánchez, se sumó el pasado martes a los entrenamientos de la selección chilena de Reinaldo Rueda, pensando en los compromisos amistosos frente a Suecia y Dinamarca. Para eso, el tocopillano adelantó los duelos ante ambos equipos, pero antes se dio un tiempo para referirse a la polémica automarginación del capitán Claudio Bravo.

A pesar de lamentar que el arquero del Manchester City no esté presente para el inicio de la nueva era de la Roja, Alexis lo invitó a volver a integrarse a la selección, pensando en zanjar los temas pendientes e invitándolo a volver a su "familia".

"Ayer llegué en la noche, hicimos una reunión con todos mis compañeros, hablamos del nuevo entrenador, de la eliminación, de lo que pasó con Claudio. Cada uno dijo las cosas a la cara entre nosotros, aclaramos el tema, de que no hablemos más de Claudio. Vamos a zanjar el tema. Dijimos que quién se atrevía a hablar y aquí estoy presente sacando la voz por mis compañeros", aseguró Sánchez en conferencia.

"Llamé a Claudio, hablé con él, le dije que era importante que estuviera con nosotros, lo entiendo. Acá están las puertas abiertas para él, lo que se dice afuera, que peleamos y todo es algo que tenemos que solucionar acá. De lo que él dice creo que tiene que venir y hablar con ustedes para explicarlo", agregó.

En esa misma línea, el Niño Maravilla confesó que le pidió a Bravo conversar con todo el equipo, y se refirió a la polémica que surgió, luego de que Arturo Vidal publicara una imagen en redes sociales, diciendo que "Ahora si estamos todo!", una vez que se sumó Sánchez al equipo.

"A Claudio también dije que él se tiene que sentar con nosotros a hablar, como dije tiene las puertas abiertas, pero todo lo que él dice, tienen que preguntarle a él porque es su opinión y hay que respetarla como grupo. Yo espero de que no haya polémica de que uno dice esto, y después el otro dice lo otro", apuntó el ariete nacional.

"Ha pasado mucho tiempo que no íbamos al Mundial. Nosotros somos una familia, incluyendo a Claudio y él lo sabe. Hablé con él antes de que viniera para acá y (en lo personal) yo estaría feliz de que fuera parte del proceso y con nuevo entrenador, ser familia. Él (Vidal) siempre pone cosas en las redes y me parece que ustedes lo pueden mal interpretar algunas veces. No hablaremos más de la polémica, sino que sólo del partido del sábado, y ayudar al nuevo entrenador que es lo más principal para mí ahora", cerró.

El resto de las frases de Alexis Sánchez

Otra más de la polémica en redes sociales: "Cuando se queda fuera del Mundial siempre hay peleas, discusiones, cosas internas que ustedes no saben y sólo lo sabemos nosotros. Pero es la idea de, día a día hablar todos juntos. Hablar las cosas a la cara en el camarín. No se puede decir todo a ustedes, pero yo vengo a aclarar con ustedes esto, pero con una nueva generación, otros proyectos y no inventar problemas, no inventar polémicas".

Del llamado a Bravo: "Le dije que 'sería ideal ideal que vinieras porque eres el capitán, uno de los jugadores importantes que tenemos, pero él tendrá sus razones y sus motivos. Ya vendrá para darle explicaciones a ustedes".

La opción de ser el capitán: "Yo no tengo ningún problema (en ser capitán), quiero lo mejor para el grupo. Después de hablar con Claudio y hablar con mis compañeros, les dije que quería hablar (con la prensa) y me dijeron 'anda tú', pero el capitán es Claudio. Si hay oportunidad de serlo lo haré de buena forma y feliz".

¿Y si no vuelve Bravo?: "Él es una persona madura y tarde o temprano hay que sentarse a conversar, y si no pasa hay que respetar su decisión. Dolería si no estuviera, pero necesita tiempo para pensar, para conversar las cosas".

Enfrentar a Victor Lindelöf: "Con Victor hablamos y me preguntó si jugaba y dije que si y que le íbamos a tratar de ganar".

Sobre su compañero Zlatan Ibrahimovic: "Lo veo todos los días, da un gusto jugar con él. La calidad que tiene, ha ganado todo y espero seguir entrenando con él. Con Zlatan estuve entrenando un mes y medio y la calidad es impresionante, hablamos, conversamos, nos tomamos un café todos los días y es una lástima que este aquí, porque él se sigue mostrando para su país y lo hace de buena forma".

¿Gary Medel capitán?: "Es que fue mi primer entrenamiento recién hoy día, todavía los estoy conociendo todo, mucha persona por conocer. Creo que si será Gary, mientras el capitán esté contento, yo contento también".