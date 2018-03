En Colo Colo avisan a la UC: "Vamos a despertar y está bien que nos tengan miedo porque vamos a pelear"

En Colo Colo ya están pensando en el clásico de la próxima fecha ante el líder Universidad Católica, el que puede marcar una tendencia grande para el Cacique, ya que hoy se encuentran a ocho unidades del puntero.

Y bien lo sabe el defensor Fernando Meza, que en conferencia de prensa, reconoció la importancia que tiene el duelo contra la UC (próximo sábado 31 de marzo, 12:30 horas en el estadio Monumental).

"Nosotros vamos a despertar, lo que se dio fue parte del juego pero saben la calidad de equipo que tenemos, de jugadores y esta bien que nos tengan miedo porque vamos a pelear. Nos ha tocado estar en situaciones adversas y no hay que alarmarse", sentenció Meza.

Sobre el partido con los cruzados, consideró que "es importante ganar por un tema anímico y los clásicos son totalmente diferentes donde otras emociones juegan. Yo estoy tranquilo porque al que le toque jugar estará al cien".

"Ellos son el equipo más regular, juegan bien y siempre me ha parecido que juega bien, con Mario Salas también jugaba bien, pero sé que si nosotros estamos bien, jugamos mejor", explicó.

Por otro lado, Meza destacó su recuperación tras la lesión que lo alejó de las canchas por cuatro meses y medio: "Fue largo y corto a la vez porque se esperaba más tiempo y la verdad es que volví antes y la pierna me lo permitió. Fue un fin de semana agridulce porque quería festejar con una victoria, pero me sentí bien y las sensaciones son buenas ya que volví de una lesión complicada".

Finalmente, sobre lo ocurrido en Concepción ante el Campanil, el defensor explicó que "(sobre los árbitros) no quiero opinar mucho, si bien fuimos perjudicados prefiero guardarme mi comentario" y lo de Jean Meneses indicó que "obvio que es desleal al juego, pero si tienen que sancionar al jugador o no, no lo puedo decir yo".