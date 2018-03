¡No, no, no! Daniel Bryan recibió una paliza en el día que anunciaron su vuelta a luchar en WWE

Tras haberse anunciado que recibió el permiso médico para volver a pelear en WWE, Daniel Bryan recibió una recepción de ídolo por el público de Smackdown Live, del cual es gerente general.

El líder del movimiento del "Sí", recibió una ovación del público que coreó a todo pulmón su emblemático grito de "Yes, yes, yes".

Bryan se emocionó hasta las lágrimas, pero todo terminó muy mal para él. Esto porque al final del episodio confrontó a Kevin Owens y Sami Zayn, luego de que ambos castigaran duramente al comisionado Shane McMahon en el capítulo anterior.

Usó su autoridad para despedir de la empresa a ambos luchadores tras lo ocurrido. Sin embargo, ambos atacaron a Bryan, quien respondió de gran forma en un principio, ganándose los aplausos de los presentes.

Pero al final, los canadienses lograron remontar y terminaron destrozando al "Chivo", que terminó abandonando la arena en camilla.

Todo indica que el feudo entre Bryan y McMahon los enfrentará con Owens y Zayn en Wrestlemania, un hecho que debería confirmarse pronto, ya con el esposo de Brie Bella autorizado para luchar.

When will Daniel Bryan wrestle again in the WWE? The crowd helped answer the question. 🙌

#SDLive General Manager @WWEDanielBryan had some amazing help on his long road to being cleared for in-ring action, and it came from his wife Brie @BellaTwins! pic.twitter.com/BNfPUwNjQt

— WWE (@WWE) March 21, 2018