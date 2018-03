Higuaín con todo: "El que no me quiere se la tendrá que aguantar, voy a seguir jugando"

Gonzalo Higuaín volvió a la selección argentina en la última convocatoria en la previa del Mundial de Rusia, su primera presencia en la era Jorge Sampaoli.

El cuestionado delantero de Juventus no es muy querido en su país, ya que es considerado como el "culpable" de las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 con Alemania y las Copas América 2015 y 2016 ante Chile.

"Mi idea es disfrutar, pero también hacer disfrutar. Es lo más lindo del fútbol. Pero lo malo de este deporte que metiste goles en siete partidos y al octavo no la metés y no servís más. Yo ya estoy acostumbrado. Siempre trato de disfrutar. Los que no me quieren, me van a tener que seguir aguantando. Voy a seguir en el fútbol", dijo el Pipa a TyC Sports en la previa del duelo con Italia.

Sobre su ausencia en la primera etapa del casildense, Higuaín mencionó que "es verdad que hablé con Sampaoli, y bueno… En ese momento no era quizá lo mejor, se decidió de esa manera. Ahora estoy mucho mejor y siempre trato de ayudar a la Selección y estoy muy feliz estar de nuevo".

"Estoy bien de la cabeza. A nivel personal y extrafutbolístico. Viví muchas cosas fuera del fútbol que me hicieron ver la vida de otra manera. La vida no es 100% fútbol, la vida pasa por otro lado que la gente no lo ve. La gente ve que sos jugador, que pateas una pelota y se olvida lo que sos fuera de fútbol. A todos nos afecta lo bueno y lo malo", prosiguió.

También recordó los malos momentos que vivió por la enfermedad de su madre, Nancy, lo que supo tras perder la segunda final ante la Roja: "La pasé recontra mal. No creo que a muchos les interese si mi mamá está mal. La pasé mal, pero mi vieja salió adelante. Eso es una fuerza mayor. Ahora está bien. Sólo me interesa verla bien. Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso de ella".

"Cuando le pasó eso. Y yo sabía que a ella le hacía feliz que jugara al fútbol. Yo quería estar con ella, pero me pidió por favor que siga, a ella verme jugar la hace feliz. Yo me enteré de lo que le pasaba después de la final de Estados Unidos. No entendía nada", reveló.

Por último, Higuaín hizo un balance de su carrera: "Jugué en el Real Madrid. Estoy entre los máximos diez del club. En la Selección entre los seis, en el Napoli de los diez. Ojalá esté entre los diez de la Juventus. Haber superado los 100 goles en España no es fácil. Mi vida siempre fue así. Siempre trato de dar lo mejor".

