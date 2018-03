Houston frena racha a Portland y se consolida como el mejor de la NBA

James Harden dice que trabaja constantemente sus triples con paso atrás. Ante Portland, ese entreno valió la pena, porque anotó 42 puntos, incluyendo un par de triples al final del juego, y los Rockets de Houston cortaron el martes la seguidilla de 13 victorias de los Trail Blazers de Portland al imponerse por 115-111.

"Esto no pasa solo. Estoy trabajando constantemente en eso a diario, todos los días. Estoy intentando mejorar. Sigo haciendo eso", dijo la Barba tras el partido, que confirmó a los de Texas como el mejor equipo de esta temporada en la NBA.

La racha triunfal de Portland igualó la segunda más larga en la historia de la franquicia. Los Blazers también ganaron 13 fechas consecutivas en 2007.

Chris Paul aportó 22 tantos para los Rockets, que acumulan seis victorias al hilo, 23 en sus 24 últimos compromisos, y tienen la mejor marca de la NBA con 57-14.

Al-Farouq Aminu terminó con 22 puntos, incluyendo seis triples, para Portland, que había ganado también nueve partidos consecutivos en el Moda Center.

Harden y Trevor Ariza encestaron sendos triples para ampliar la ventaja de Houston a 110-102. Harden sumó otra canasta de tres con paso atrás a falta de 1:55 y pareció que Portland estaba ya fuera del encuentro.

Pero los Blazers remontaron con un parcial de 9-0, coronado por una canasta de CJ McCollum a 28 segundos del final que dejó la pizarra 113-111.

Paul tomó la línea de tiros libres a 1,3 segundos de la chicharra final y anotó sus dos lanzamientos. Tras un tiempo muerto, Lillard intentó sin éxito encestar un triple.

Jusuf Nurkic terminó con 21 tantos y 11 rebotes para Portland, mientras que Lillard encestó 20 puntos.

With both leading their teams to crucial wins in a tight Western Conference, your #FantasyPlayersoftheNight are @RajonRondo & @JHarden13!

Rondo: 19 PTS, 14 AST, 9 REB & 3 STL for 55.8 FPTS

Harden: 42 PTS, 7 AST & 6 REB for 55.7 FPTS pic.twitter.com/k45uSE2Kqx

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 21, 2018