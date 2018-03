Jarry tras su primer triunfo en Masters 1.000: "Toda mi vida he trabajado para estar en este lugar"

Luego de debutar con un triunfo en el Masters 1.000 de Miami y conseguir la primera victoria de su carrera en dicha categoría de torneos, Nicolás Jarry (65° del mundo) resaltó su festejo ante el británico Cameron Norrie (105°).

"Estoy muy feliz de haber ganado mi primer partido acá, es mi primera victoria en un ATP Masters 1000. Saqué adelante un partido muy difícil contra un jugador que devuelve muchas pelotas, que juega con mi velocidad y que además es zurdo. Pude jugar bien en los momentos importantes. Estaba muy nervioso antes del partido, pero pude controlar la situación y ganar el tie-break del primer set", reconoció la primera raqueta nacional al sitio de la ATP.

Además, el Príncipe se refirió al apoyo de los fanáticos criollos en Crandon Park: "Hubo un ambiente muy bonito. Había chilenos por los cuatro lados del estadio. Gente que está siempre ahí, también amigos, familiares… eso lo hace más bonito, aunque también me hace ponerme más nervioso", comentó.

Publimetro Chile Nicolás Jarry ganó su primer partido en un Masters 1.000 y tendrá un nuevo "clásico" Venció sin problemas al británico Cameron Norrie por 7-6(3) y 6-2 en la primera ronda de Miami. En la segunda enfrentará al argentino Schwartzman, que lo eliminó de Río y con quien se topará en la Copa Davis.

Respecto al duelo en segunda ronda frente al trasandino Diego Schwartzman (16°), que será un nuevo anticipo de la serie de Copa Davis ante Argentina, la Torre sostuvo que "es de los mejores jugadores que está jugando hoy en día. Empezó el año tremendamente bien, ganando Río. Nos conocemos y será un partido muy duro, porque él juega muy bien en pista dura. Ya hizo cuartos de final en el pasado US Open lo hizo muy bien".

"Voy a tener que estar muy sólido, agresivo, tratando de jugar bien los puntos, sobre todo muy concentrado porque va a ser otro duro partido más. Lo conozco un poco más y espero que vaya mejor", añadió.

Por último, Jarry comentó su despegue definitivo en el circuito, recordando como punto de inicio Roland Garros del año pasado: "Fue una bonita semana donde me di cuenta de que estaba jugando al nivel de todo el mundo. Ahora lo he estado comprobando, es bonito estar jugando así. Toda mi vida he trabajado para estar en este lugar, compitiendo contra los mejores y de igual a igual".