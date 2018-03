¿Es así? Mister Chip revivió la "maldición" de la Selección chilena en los Mundiales

SOLO FALTAN 8️⃣6️⃣ DÍAS PARA QUE EMPIECE LA COPA DEL MUNDO🏆 . LA HISTORIA INTERMINABLE: La bicampeona de Sudamérica no estará en la próxima Copa del Mundo porque en la última fecha de la Eliminatoria cayó con estrépito en São Paulo por 3-0. No es lo peor que le ha hecho Brasil 🇧🇷 a Chile 🇨🇱. Créanme. No es lo peor ni de lejos y, si eres fiel seguidor de La Roja, bien sabes de lo que voy a hablar ahora. Chile superó por primera vez la fase de grupos de la Copa del Mundo en 🇨🇱1962 y su verdugo fue la Brasil de Pelé y Garrincha en las semifinales. Tardaron 36 años en volver a superar la primera ronda mundialista y, de nuevo, la Brasil de Ronaldo fue quien les obligó a hacer las maletas antes de tiempo, esta vez en los octavos de final de 🇫🇷1998. Años más tarde apareció esta maravillosa generación chilena y parecía que todo iba a cambiar, pero nada más lejos de la realidad: KO en octavos de final de 🇿🇦2010 contra Brasil y KO en octavos de final de 🇧🇷2014 contra Brasil. Es un caso único en la historia de la Copa del Mundo: cada vez que Chile ha superado la fase de grupos ha sido eliminada siempre por el mismo rival (Brasil). Se parece bastante a “La Historia Interminable” y no olvidéis que la película tuvo una segunda y una tercera parte (muy malas, por cierto).

