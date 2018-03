Mosa denuncia "detención ilegal" tras incidente en Calama: "Acá hubo abuso de autoridad"

Aníbal Mosa salió al paso de la polémica que protagonizó la semana pasada en Calama, en la previa del duelo de Colo Colo ante Bolívar por Copa Libertadores, donde el timonel del Cacique vivió un incidente en el hotel de concentración de los albos con el intendente regional Marco Antonio Díaz.

El mandamás de Blanco y Negro terminó detenido por esta situación y luego fue dejado en libertad tras lo ocurrido en el ascensor de ese establecimiento. Hoy alzó la voz y se defendió con todo, acusando "abuso de autoridad" y prometiendo acciones legales.

"Jamás he agredido al señor intendente donde me encontraba en el ascensor con Fernando Monsalve y una persona ajena al fútbol. No conozco al señor Díaz y el fiscal de Calama ha descartado categóricamente una agresión contra el intendente. Los cargos por los que me detuvieron fueron ilegales y el señor Intendente abuso de su poder para que me detuvieran", expresó Mosa que leyó una declaración en el estadio Monumental.

En esa línea, sentenció que "los hechos son graves porque abusan de la autoridad, por eso he pedido a mis abogados que realicen la denuncia y se indague el abuso de la autoridad que hoy me afecta a mi y que le puede afectar a otro medio".

"Se enviará un oficio a la Contraloría de la República para ver si el intendente estaba bajo sus funciones, pero acá hubo una detención ilegal, injusta ya que no existe agresión verbal ni física", sentenció, tras lo cual indicó que "acá no hay mea culpa ni autocrítica porque yo estaba en el ascensor y llegó una persona echando la caballería".

"Este señor utilizó su investidura, porque todo debía quedar en un cruce de palabras, pero a la hora llegaron cinco Carabineros a la puerta de mi habitación. Yo quiero saber si es legal o ilegal que te vayan a sacar a la 1 de la mañana de tu domicilio y si es legal quiero saber en que país estoy viviendo.", prosiguió Mosa.

"Lo he pasado muy mal mi familia lo ha pasado mal ya que se ha trapeado con mi persona. Esto está sobrepasando todos los límites, yo sé que no les caigo bien que no tengo buena prensa", sentenció.