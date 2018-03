Los motivos que llevaron al CSyD Colo Colo a cambiar a sus directores en ByN

Un quiebre total se produjo en el Club Social y Deportivo Colo Colo con sus representantes en la mesa del directorio de Blanco y Negro -Paloma Norambuena y Pablo Acchiardi- a quienes le solicitaron la renuncia a sus puestos para "renovar" a los miembros en la mesa de la concesionaria que maneja los destinos del Cacique.

Fue el propio presidente de la Corporación, Fernando Monsalve, quien señaló que "el directorio hace un tiempo decidió de forma unánime y por distintas causas solicitar la renovación en los directores de Blanco y Negro", aunque su idea era que esto ocurriera el próximo 28 de marzo en la reunión de directorio de la concesionaria y no este martes cuando se hizo pública la salida de Norambuena, quien envió un duro escrito para dar a conocer las razones de su salida y provocando un duro quiebre.

Publimetro Chile "Es nuestro propio Piñera": Los dardos contra Fernando Monsalve que encendieron el CSyD Colo Colo Paloma Norambuena envió una carta para renunciar a su puesto en el directorio de Blanco y Negro y tuvo acusaciones contra el actual presidente de la Corporación.

Pero, ¿qué llevó al quiebre del Club Social con sus representantes en la mesa de ByN? Si bien es una política del club ir cambiando constantemente a los miembros en el directorio, desde hace un tiempo que se mantenían las diferencias entre ambas partes y, especialmente, por la evaluación que hacían en la Corporación de la gestión realizada en estos últimos meses.

En Colo Colo existe total descontento con la actuación de Norambuena y Acchiardi, ya que estiman que no tienen peso alguno en el directorio pese a que éste último es el vicepresidente de la gestión que lidera Aníbal Mosa en ByN.

Es más, en varias ocasiones ha tenido que intervenir Monsalve para lograr un acuerdo con la mesa que encabeza el empresario puertomontino, pese a que no es miembro de esa junta y que tiene diferencias con el propio Mosa. Además, otra de las molestias del CSyD radica en la "desaparición" de la Comisión Fútbol y la Comisión de Gestión, que, pese a seguir existiendo, no son tomadas en cuenta por Blanco y Negro y muchas veces era Mosa quien tomaba estas decisiones. Por eso, Acchiardi y Norambuena, integrantes de estas comisiones, no tenían una opinión válida y el CSyD se quedaba sin poder de acción.

Estas situaciones llevaron al Directorio Nacional del Club Social a solicitar la salida de ambos integrantes y a buscar a sus reemplazantes.

Sin embargo, pese a la posición y los argumentos del directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo para pedir la renuncia de sus directores en Blanco y Negro, Paloma Norambuena también dio sus razones y apunta el problema contra Fernando Monsalve, acusándolo de "negligente", tener "conductas impropias y pocos profesionales", y "privilegiar sus intereses personales por sobre los del CSyD". Además, deja entrever la estrecha relación que tiene con Aníbal Mosa y que no le permitiría tener una posición crítica con respecto a las decisiones que toma el empresario puertomontino.