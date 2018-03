Rafael Vaz fue la figura de la U en amistoso preparativo para enfrentar a River Plate

Universidad de Chile enfrentará este sábado 24 de marzo (20:00 horas) a River Plate, aprovechando el receso de la fecha FIFA para este fin de semana. Para eso, los dirigidos de Guillermo Hoyos jugaron un partido amistoso frente a Deportes Recoleta en el Centro Deportivo Azul, donde el técnico argentino utilizó a futbolistas que no son habituales en el 11 titular.

Dentro de esa escuadra alternativa, uno de los más destacados fue el defensa Rafael Vaz, quien lideró la zaga universitaria, fue el encargado de los tiros libres y marcó el solitario gol con que los laicos vencieron a los visitantes 1-0. El refuerzo brasileño de los universitarios marcó de cabeza ante el portero Leandro Cañete, y luego de un tiro libre de Isaac Díaz.

En una última línea, y con Fernando De Paul en el arco, Hoyos colocó una línea de tres defensores con; Alejandro Contreras, el mencionado ex Flamengo y Rafael Caroca. Pensando en la gran cantidad de jugadores con los que cuenta la U para el mediocampo, el entrenador azul usó al ex Deportes Iquique como líbero, asimilando las funciones que cumple Rodrigo Echeverría en el equipo titular.

Caroca está siendo probado como defensa central / Photosport

Por otra parte, en el mediocampo utilizó al reintegrado Franz Schultz -luego de ser padre-, al juvenil Yerko Leiva, Felipe Seymour y el recuperado Felipe Saavedra. El ex San Luis de Quillota había sufrido una fractura de peroné a fines de 2017, y por eso había estado relegado en la banda izquierda azul, donde el titular es Jean Beasejour y el reserva Fabián Monzón.

En el frente de ataque, Hoyos usó al Torito de Fresia en el puesto de Mauricio Pinilla como centrodelantero, y colaborando con él estaban los jóvenes Iván Rozas y Francisco Arancibia.

A pesar de que el técnico de los universitarios aún no tiene definido el once estelar que enfrente al cuadro Millonario, la idea será utilizar una mezcla entre titulares y suplentes regulares; pensando en que el elenco de Marcelo Gallardo usaría muchos futbolistas que no han sumado muchos minutos en la Superliga argentina o la Copa Libertadores 2018.