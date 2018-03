Germán Voboril es duda en la UC para el clásico ante Colo Colo

Universidad Católica tiene una duda para el clásico ante Colo Colo que se disputará el próximo sábado 31 de marzo en el estadio Monumental, en el marco de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018. El lateral Germán Voboril arrastra problemas físicos.

Durante la victoria 3-1 sobre Unión Española en San Carlos de Apoquindo, el argentino sufrió un problema muscular que lo obligó a salir del campo de juego a los 75 minutos. Fernando Cordero tuvo que ingresar en su lugar.

Publimetro Chile Sigue el dominio de la UC: Diego Rojas fue elegido como el "crack" de la sexta fecha El volante se unió a los otros cruzados en ganar el premio que da la ANFP, a través de sus hinchas. Matías Dituro, David Llanos, Diego Buonanotte y Branco Ampuero también habían ganado.

Justamente este miércoles el Chiqui habló en conferencia y comentó la situación del ex Newell's Old Boys. "Germán estuvo con kinesiología , pero más allá de eso no sabemos si está apretado, si está lesionado, si es algo más grave, eso lo ven los médicos", contó.

Desde Cruzados informaron que campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007 con Argentina sufrió una "lesión muscular de bajo grado en el recto femoral izquierdo. Se reevaluará en una semana".

Ante la oportunidad de ser titular en el Monumental por la baja de Vobori, Cordero expresó que "si a Germán o si me toca jugar a mí, va a ser de la misma forma. Después de que terminó el partido con Unión Germán se me acercó y me felicitó, me dijo que lo había hecho muy bien. Ese ambiente hay en el equipo".