Beñat llena de elogios a Guede: "Para mí es uno de los mejores técnicos del continente"

Después del receso por la fecha FIFA, Universidad Católica tendrá que visitar a Colo Colo en el estadio Monumental. El duelo válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018 será el primer clásico para el DT cruzado Beñat San José, quien no podrá tener a su colega Pablo Guede al frente, pues el entrenador del Cacique fue expulsado en el polémico cotejo ante la Universidad de Concepción en la Octava Región.

Justamente sobre la ausencia de Guede en cancha para el compromiso que se disputará el próximo 31 de marzo, el vasco comentó que "no sé si será una ventaja para nosotros, pero uno nunca desea que un colega de profesión esté fuera del banquillo", agregando que "no beneficia a Colo Colo que su técnico esté fuera, más tratándose de Guede que para mí es uno de los mejores técnicos del continente. No los beneficiará, pero no sé si al punto de perjudicar".

Al entregar su parecer sobre el nivel del cuadro albo, el español declaró que "lo califico como un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo muy inteligente, creo que tienen un técnico excepcional y tienen jugadores que realmente marcan la diferencia con mucha categoría, además tienen mucha experiencia, pero también tienen jugadores jóvenes con mucho talento, y yo creo que como todo equipo grande están muy bien armados en todas las líneas, entonces se convierte en un rival que hay que hacer muchas cosas bien, porque te pone a prueba en casi todas las fases del juego, porque las domina casi todas".

Guede no podrá estar ante la UC por su expulsión ante la U de Concepción / Foto: Photosport

Eso sí, Beñat manifestó que "nosotros también tenemos muchas armas de las que ellos también se tendrán que preocupar, por supuesto que respetamos al rival, pero tenemos mucha confianza en nuestras cualidades y nuestras posibilidades, entonces yo creo que va a ser un partido muy bueno y bonito para ver".

Sobre su constante trabajo motivacional en la UC y lo que corresponde en dicha materia para el venidero partido ante Colo Colo, San José estableció que "creo que para este partido lo que menos hay que trabajar es la motivación, porque tenemos seis partidos ganados continuamente, tenemos el reto de que queremos que sean siete y de permanecer en la punta y distanciarnos más de un rival que siempre pelea campeonatos y encima hacerlo en su cancha, que siempre es complicado".

Por último, el DT cruzado tuvo palabras para Marcos Bolados y su trabajo con la Roja de Reinaldo Rueda. "Estamos muy orgullosos de que esté en la absoluta, con lo difícil que es estar en esta selección y no tengo duda que si el profe Rueda le requiere en el terreno de juego lo va a hacer sensacionalmente bien. Es un jugador extraordinario, esperamos que se enriquezca, porque va a estar con jugadores top a nivel mundial, que aprenda de ellos y aprenda de jugar contra equipos europeos, lo que siempre es muy complejo porque son selecciones muy completas en lo táctico, en lo físico y en lo técnico", dijo.