Del amor al odio hay un paso: El camino de elogios y duras críticas de Alexis Sánchez en Inglaterra

¿Recuerdan los primeros meses de Alexis en el Arsenal? Sí, las hacía todas y la prensa no paraba de llenarlo de loas cada que vez que el tocopillano tomaba un balón desde la izquierda y se iba hacia el área encarando a quien se le cruzara en el camino.

Ganarse el corazón de los hinchas cañoneros tampoco fue tarea difícil: “Alexis Sánchez baby” fue una de las canciones que más se entonaba en el Emirates cada fin de semana que el tocopillano hacía de las suyas.

Elogios hubo para todos los gustos. Con altos y bajos, el rendimiento de Alexis deslumbró a todo el Reino Unido en sus primeras temporadas con la camiseta de los Gunners. “Sus pases, determinación y movimientos lo hacen tener el paquete completo”, escribió la prensa inglesa tras más de alguna buena actuación del chileno.

Publimetro Chile Alexis Sánchez deja de lado su "low perfil" y toma el liderazgo de la Roja en medio del "caso Bravo" Por decisión propia, el delantero enfrentó los micrófonos para referirse a la polémica automarginación del capitán y avisó que feliz portaría la jineta en la selección chilena.

"Estamos observando una estrella verdaderamente de clase mundial con energía y deseo. Alexis está en otro nivel, demostró su impresionante rendimiento en la Liga de Campeones esta semana”, escribió alguna vez Daily Mirror, mientras que Caughtoffside lo ensalzó diciendo que el tocopillano "arrastra a todo el equipo del Arsenal detrás de él, una vez más, y seguramente pronto se cansará de llevar a diez jugadores en su espalda".

Pero como en toda relación humana, el paso del tiempo la fue desgastando. Las críticas comenzaron a llegar, el mal juego del Arsenal se volvió insorportable hasta que llegó un punto en que Alexis ya no quiso ser más el compañero que cargaba al resto del equipo en sus espaldas.

Así fue como llegó el día en que Alexis dijo "no más, me voy". Fue cuando el Bayern Munich de Arturo Vidal les propinó un global de 10-2 en los octavos de final de la Champions League 2016-2017.

"Sánchez tenía acordado para firmar un nuevo contrato con el Arsenal el año pasado e incluso se dio la mano con los directivos del club antes de cambiar de parecer”, señaló The Times en su momento a fines del año pasado.

Publimetro Chile "Sánchez no es el personaje más fácil en el día a día": en Arsenal aún recuerdan al "solitario" Alexis Liam Brady, ex entrenador de las juveniles de los Gunners, dio más detalles sobre cómo vivía el tocopillano en su etapa en el cuadro de Arsene Wenger.

¿Irse al United fue lo peor?

Cuando se cayó lo de Alexis al Manchester City de Pep Guardiola, la arremetida del United sorprendió a todos en el mercado de pases. El goleador histórico de la Roja llegó como un verdadero rockstar a Old Trafford a fines de enero, incluso tocando en piano el clásico “glory glory Man United”.

La expectativas era altas. En una columna titulada “Europa temerá”, el United manifestó su alegría por la llegada del chileno. "Puede que tengamos fiebre de Alexis a causa de la gran conmoción que se generó con el anuncio de su fichaje el lunes pero se siente que nuestras chances en Europa aumentaron considerablemente con el arribo del chileno”.

Después vino el debut, el gol (el único hasta ahora) y poco a poco la crítica comenzó a volverse negativa. Y es que el rol de Alexis en Old Trafford no era el mismo que en Arsenal: El 7 no necesitaba echarse el equipo al hombro como lo hizo en Londres.

Bastaron un par de partidos para la prensa inglesa iniciará con los ataques. "Otra presentación decepcionante de Alexis Sánchez. Estuvo en el equipo ganador, pero fue otra presentación llena de errores de la supuesta estrella del United”, escribió The Telegraph tras el triunfo 2-1 sobre Liverpool.

Publimetro Chile Alan Shearer se burla de Alexis: "Lo ficharon y parece que el Manchester recibió a su hermano gemelo" El ex goleador inglés no escatimó recursos en pegarle al chileno: "Parece un niño perdido". Y también le dio a Mourinho: "Es trabajo de él obtener lo mejor de los jugadores", indicó.

"Si mirara hacia arriba, vería a sus compañeros de equipo vestidos de rojo que lo miraban con un desconcierto total”, indicó Independent tras la caída frente a Tottenham.

Su personalidad también está afectando al club. Según una fuente del club al Daily Mail, “el personal del club se ha sorprendido por su comportamiento (el de Alexis) en el campo de entrenamiento de Carrington del club, donde se muestra como una figura infeliz y aislada, que incluso come su almuerzo solo en el casino, alejado de sus compañeros de equipo".

Por si no bastara, en los últimos días surgieron duras revelaciones de la última etapa del chileno en Arsenal. "No se ha informado lo mal que todo el vestuario del Arsenal estaba. El camarín odiaba a Alexis Sánchez. Realmente sentían que sólo estaba jugando para la cámara”, aseguró el periodista inglés Raphael Honigstein.

¿Qué vendrá después?