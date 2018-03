LeBron James aparece y sus Cavs le mandaron un claro aviso al líder Toronto

Las clasificaciones de la NBA muestran que el mejor equipo de la Conferencia del Este juega en Canadá, pero anoche quedó claro que el mejor jugador sigue estando en Cleveland, Ohio. LeBron James le recordó a Toronto que él es el rey.

Sin cinco de sus compañeros ni su entrenador, James anotó 35 puntos y repartió 17 asistencias, la última de ellas para un triple de Kevin Love, y los mermados Cavaliers remontaron para vencer el miércoles por 132-129 a los Raptors.

Los Cavs no contaron con cinco miembros de su rotación ni el coach Tyronn Lue, quien se perdió su segundo juego en fila por motivos de salud. Pese a ello, siguen terceros en el Este y confirmaron ante el líder de su conferencia que son más que candidatos a regresar a la final por cuarta temporada seguida.

Pero aún tenían a James, quien horas antes dijo: “Estaré disponible, así que tenemos una oportunidad”. El tres veces campeón brindó otra brillante actuación, a la que sumó siete rebotes y ninguna pérdida de balón en los casi 40 minutos que estuvo en cancha.

James encestó tres tiros libres en los últimos 7,8 segundos, pero falló uno de 3,9 segundos del final, dándole una última oportunidad a Toronto. DeMar DeRozan, que anotó 21 puntos, intentó un triple — disputado por James — conforme sonaba el silbatazo final, pero erró.

“Es un buen triunfo para nosotros debido a todas las ausencias que tenemos y todo lo que ha estado sucediendo. Es un buen triunfo para nosotros en contra de un muy buen rival, pero no necesito recordarle a nadie de lo que mis equipos son capaces de hacer”, dijo James tras el partido.

Love, en su segundo partido después de una ausencia de 21 juegos por una fractura en la mano izquierda, finalizó con 23 unidades y 12 rebotes, mientras que George Hill encestó 10 de 11 disparos y terminó con 22 tantos por los Cavs, a quienes Toronto aplastó por 34 puntos en enero pasado.

LeBron James filled up the box score with 35 PTS, 17 AST, 7 REB and 0 Turnovers to propel the @cavs over Toronto at home! #AllForOne pic.twitter.com/ziJB6WJQCF

— NBA (@NBA) March 22, 2018