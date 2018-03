Cansando de las críticas y de los ataques personales: ¿Por qué Mosa medita dejar la presidencia de ByN?

Hace un año atrás, todo era alegría para Aníbal Mosa. El puertomontino logró extender su período en la presidencia de Blanco y Negro, al contar con el apoyo del Club Social y de esa forma pudo derrotar al bloque de Leonidas Vial.

Sin embargo, el escenario actual cambió y Mosa ahora no lo pasa bien en Colo Colo. Se le nota cansado y abatido por los constantes ataques personales que recibe y por lo mismo, en su mente ronda la opción de dejar el cargo.

El 17 de abril se realizará la Junta de Accionistas, donde el directorio de ByN sufrirá cambios obligados, ya que los dos integrantes del Club Social que estaban en la mesa dejaran el puesto. Justamente, uno de ellos es Pablo Acchiardi, vicepresidente de la concesionaria.

Y el remezón podría ser grande, puesto que Mosa está cansado de las críticas y los ataques personales en su contra, y por eso está meditando dar un paso al costado.

"Yo no vivo de este puesto, puede pasar cualquier cosa y si no le estoy haciendo bien a la institución no tengo problemas en irme, yo quiero lo mejor para Colo Colo, ya que me interesa estar peleando los campeonatos, tener una buena cantera y lo mejor para Colo Colo", reconoció este miércoles Mosa.

Pero, ¿qué motivos llevaron al presidente a pensar en la opción de dejar el puesto?

El empresario ha tenido un último año de presidencia bien convulsionado, pese a que el equipo logró ganar el título del torneo de Transición, la Supercopa y estar bien perfilados en la Copa Libertadores, las críticas a su persona han sido constantes.

El fracaso en las negociaciones para fichar a Lucas Barrios a fines del 2017 fue un duro golpe para Mosa. A eso, se sumaron las complicaciones que tuvo para cerrar la contratación de jugadores como Cristián Suárez y Francisco Silva, entre otros.

Además, la caída de la Noche Alba -iban a jugar contra Barcelona de Ecuador que no pudo viajar por problemas logísticos- también se convirtió en un duro golpe para el timonel, quien hasta el último momento estuvo intentando solucionar el inconveniente. Sin embargo, no pudo dar vuelta la situación y la avalancha de críticas del medio y los hinchas le cayó encima.

Otro de los motivos son los constantes ataques personales que debe enfrentar en público. Es más, Mosa no tuvo empacho en mostrar una portada de un medio de comunicación en la que lo dejaban mal parado tras el incidente en Calama con el Intendente, puesto que mintieron al contar los hechos ocurridos.

Justamente, este episodio fue el que agotó al puertomontino. El dirigente sigue sin comprender su detención, asegura que existe una persecución en su contra e indica que no lo ha pasado bien, ya que esto último ha afectado a su familia.

Por lo mismo, la idea de presentar su renuncia a su cargo, el próximo 17 de abril toma fuerza aunque, en su interior, tampoco quiere darle en "bandeja" la presidencia a sus opositores. Así, este mes analizará con más calma esta opción, la que después de todo no parece descabellada.